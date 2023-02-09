Топ-3 пластических операций, которые не рекомендуют делать даже хирурги

Булхорн

Выразительные чувственные губы вошли в моду в 2000-х годах и до сих пор остаются на пике актуальности. Булхорн - популярный вид хейлопластики, который позволяет визуально добавить объема верхней губе, сократить расстояние между кончиком носа и верхней губой, придать выразительности купидоновой арке . В отличии от инъекций гиалуроновой кислоты эффект после пластической операции сохраняется на всю жизнь и не требует регулярных процедур.

Кроме того, что булхорн подходит далеко не всем, есть ещё один существенный минус – видимые последствия. Послеоперационные швы располагаются под носом и над контуром верхней губы, которые впоследствии превращаются в рубцы. С приходом первых признаков старения, кожа перестает быть упругой и начинает провисать, в том числе и в области носогубного треугольника. В результате гравитационного птоза рубцы опускаются и растягиваются, что делает их очень заметными. Исправить дефект невозможно, поэтому для многих пластических хирургов булхорн стал табу.

Нос «пятачком»

Вздернутый, узкий, короткий нос стал популярным благодаря активному развитию социальных сетей. Проблема в том, что в плоском объективе камеры такой нос смотрится привлекательно, но в жизни выглядит странно и нелепо. Кроме того, такая форма подходит не каждому человеку.