Топ-3 пластических операций, которые не рекомендуют делать даже хирурги
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Цель эстетической хирургии делать людей привлекательнее. Глядя на голливудских звезд и топовых блогеров, можно увидеть множество удачных примеров, когда пластическая операция пошла на пользу. Но и жертв пластической хирургии среди пациентов встречается немало. Так почему не стоит доверять трендам и какие операции точно не нужны никому, рассказал passion.ru ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.
Удаление комков Биша
Жировые ткани в области щёк называют комками Биша. Они формируются во младенчестве, чтобы облегчить процесс сосания материнского молока. С возрастом их полезная функция утрачивается, но у большинства людей припухлости не рассасываются и остаются в области щек на всю жизнь. Исправить ситуацию можно с помощью пластики. Мода на операцию вспыхнула в Голливуде. Ярко очерченные скулы выглядят весьма привлекательно, придавая лицу стройности, подтянутости и выразительности, но лишь на время.
В процессе старения кожи, в большинстве случаев, лицо худеет, кожа теряет свою упругость, начинает провисать и западать, поэтому на месте образовавшихся пустот формируются глубокие впадины. Визуально такой эффект прибавляет несколько лишних лет, лицо приобретает измождённый и нездоровый внешний вид. Самое ужасное, что в такой ситуации невозможно что-то исправить, поэтому проступившие дефекты остаются со своей обладательницей на всю оставшуюся жизнь.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Булхорн
Выразительные чувственные губы вошли в моду в 2000-х годах и до сих пор остаются на пике актуальности. Булхорн - популярный вид хейлопластики, который позволяет визуально добавить объема верхней губе, сократить расстояние между кончиком носа и верхней губой, придать выразительности купидоновой арке. В отличии от инъекций гиалуроновой кислоты эффект после пластической операции сохраняется на всю жизнь и не требует регулярных процедур.
Кроме того, что булхорн подходит далеко не всем, есть ещё один существенный минус – видимые последствия. Послеоперационные швы располагаются под носом и над контуром верхней губы, которые впоследствии превращаются в рубцы. С приходом первых признаков старения, кожа перестает быть упругой и начинает провисать, в том числе и в области носогубного треугольника. В результате гравитационного птоза рубцы опускаются и растягиваются, что делает их очень заметными. Исправить дефект невозможно, поэтому для многих пластических хирургов булхорн стал табу.
Нос «пятачком»
Вздернутый, узкий, короткий нос стал популярным благодаря активному развитию социальных сетей. Проблема в том, что в плоском объективе камеры такой нос смотрится привлекательно, но в жизни выглядит странно и нелепо. Кроме того, такая форма подходит не каждому человеку.
Решаясь на пластическую операцию, следует довериться профессионалу, пластическому хирургу с многолетним опытом гораздо виднее какой нос, губы или размер груди выгодно подчеркнет внешность и будет выглядеть гармонично. Я против слепого подражания кумирам, следованию модным трендам и операций ради того, чтобы «подогнать» себя под актуальные понятия красоты. Каждая внешность уникальна, и задача пластической операции заключается в том, чтобы подчеркнуть данный факт.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»