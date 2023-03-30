Топ-10 тревожных звонков организма, говорящих о необходимости заменить грудные импланты
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Увеличение груди имплантатами – одна из самых популярных пластических операций в мире. Те имплантаты, которые существую сегодня, можно носить всю жизнь, они никак не влияют на состояние организма, но есть индивидуальные показания к замене, которые нельзя игнорировать. О них сайту-изданию «Страсти» рассказала пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог Лалита Коригова.
Одно из показаний к замене грудных имплантат - пожелание пациента и его эстетические предпочтения. Пациенту может не нравится полученный результат, или он может захотеть изменить размер или форму уже имеющейся груди. Бывает и такое, что поставленные большие имплантаты приводят к болям в спине. В таких случаях необходима повторная операция.
«Сделать это возможно не сразу, а через некоторые время после первого вмешательства, поскольку нужен как минимум год, чтобы ушли отеки, восстановились ткани и произошло полное заживление рубца», - подчеркивает специалист.
Следующей причиной замены являются возрастные изменения. С возрастом изменяется тургор кожи, поэтому может произойти птоз молочной железы. Кожа начинает обвисать, теряет эластичность, ее мышечная ткань заменяется жировой.
Резкий набор или снижение веса также могут привести к птозу молочных желез. Не очень хорошо влияет и беременность на увеличение груди, поскольку во время беременности и кормления грудью молочные железы сначала увеличиваются, затем возвращаются к первоначальному объему или становятся еще меньше, в виду чего протезы отвисают.
Причиной к замене имплантатов являются осложнения, а именно образование капсулярной контрактуры, которая деформирует грудь, приводит к изменению формы, доставляет боль и дискомфорт. Капсула вокруг имплантата становится более плотной, чем нужно. Она давит на имплантат и грудь деформируется. Такое осложнение происходит по двум причинам:
• Неправильно подобранный размер
• Индивидуальная реакция организма
Следующее осложнение – опущение, которое может возникать из-за больших имплантатов, установленных под железой.
Еще одно осложнение – смещение имплантата. Такое осложнение является следствием несоблюдения пациентом рекомендаций доктора, чрезмерная физическая активность. Грудь при смещении теряет форму и свою эстетическую привлекательность.
Синмастия – это сращивание желез в одну. На самом деле они не соединяются, но выглядит это именно так. Возникает из-за слишком большого размера грудного имплантата или нарушения фиксации внутри кармана.
Воспалительные реакции. Причиной может служить инфицирование во время операции или после нее. Пациент при этом ощущает боль, повышение температуры, появляются гнойные выделения.
Механическое повреждение имплантата из-за травмыТоп-10 тревожных звонков организма, говорящих о необходимости заменить грудные имплантыТоп-10 тревожных звонков организма, говорящих о необходимости заменить грудные импланты. Это может произойти после аварии, падения, драки. Определить повреждения можно с помощью МРТ молочных желез и УЗИ. Если имплантат был раздавлен или поврежден, требуется его замена.
Американские производители имплантатов рекомендуют менять импланты каждые 10 лет, хотя заявленный срок использования пожизненный. Поэтому пациентам, которые прибегали к операции по увеличению груди, рекомендуется посещать маммолога не только, когда появились тревожные симптомы, но и для профилактики раз в год.
Лалита Коригова
Пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт дерматолог центра инновационной медицины DMC