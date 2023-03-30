Топ-10 тревожных звонков организма, говорящих о необходимости заменить грудные импланты

Увеличение груди имплантатами – одна из самых популярных пластических операций в мире. Те имплантаты, которые существую сегодня, можно носить всю жизнь, они никак не влияют на состояние организма, но есть индивидуальные показания к замене, которые нельзя игнорировать. О них сайту-изданию «Страсти» рассказала пластический хирург, врач-косметолог, дерматолог Лалита Коригова.

Одно из показаний к замене грудных имплантат - пожелание пациента и его эстетические предпочтения . Пациенту может не нравится полученный результат, или он может захотеть изменить размер или форму уже имеющейся груди. Бывает и такое, что поставленные большие имплантаты приводят к болям в спине. В таких случаях необходима повторная операция.

«Сделать это возможно не сразу, а через некоторые время после первого вмешательства, поскольку нужен как минимум год, чтобы ушли отеки, восстановились ткани и произошло полное заживление рубца», - подчеркивает специалист.

Следующей причиной замены являются возрастные изменения . С возрастом изменяется тургор кожи, поэтому может произойти птоз молочной железы. Кожа начинает обвисать, теряет эластичность, ее мышечная ткань заменяется жировой.

Резкий набор или снижение веса также могут привести к птозу молочных желез. Не очень хорошо влияет и беременность на увеличение груди, поскольку во время беременности и кормления грудью молочные железы сначала увеличиваются, затем возвращаются к первоначальному объему или становятся еще меньше, в виду чего протезы отвисают.

Причиной к замене имплантатов являются осложнения , а именно образование капсулярной контрактуры, которая деформирует грудь, приводит к изменению формы, доставляет боль и дискомфорт. Капсула вокруг имплантата становится более плотной, чем нужно. Она давит на имплантат и грудь деформируется. Такое осложнение происходит по двум причинам:

• Неправильно подобранный размер

• Индивидуальная реакция организма

Следующее осложнение – опущение , которое может возникать из-за больших имплантатов, установленных под железой.

Еще одно осложнение – смещение имплантата . Такое осложнение является следствием несоблюдения пациентом рекомендаций доктора, чрезмерная физическая активность. Грудь при смещении теряет форму и свою эстетическую привлекательность.

Синмастия – это сращивание желез в одну. На самом деле они не соединяются, но выглядит это именно так. Возникает из-за слишком большого размера грудного имплантата или нарушения фиксации внутри кармана.

Воспалительные реакции . Причиной может служить инфицирование во время операции или после нее. Пациент при этом ощущает боль, повышение температуры, появляются гнойные выделения.