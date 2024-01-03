Только не вечером: в какое время суток полезнее всего заниматься сексом

Выход из этой ситуации есть. Специалист советует, прежде всего, подстраиваться под свои желания и потребности. Полезен секс тогда, когда его хочется, считает эксперт.

Также можно увеличить время прелюдии в сторону женщины, либо представительницам прекрасного пола можно использовать стимулирующие кремы, которые позволят быстрее получить возбуждающий эффект.

На женское влечение влияет и ее менструальный цикл. Поэтому в период овуляции (10−16 дней до следующей менструации) женщина достигает пика своего желания практически в любое время суток.

Однако все же есть время, когда мужские и женские ритмы совпадают — это восемь часов утра. Именно поэтому многие специалисты находят это время наиболее полезным для занятий сексом. Тем более во время качественной интимной близости в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов — гормонов счастья, что позволит вам получить заряд на весь предстоящий день.