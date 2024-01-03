Только не вечером: в какое время суток полезнее всего заниматься сексом
Секс-коуч объяснила, почему секс вечером не очень полезен.
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Споры о лучшем времени для интимной близости не утихают до сих пор. Секс-коуч, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Алена Правда объяснила сайту «Страсти», в какое время суток полезнее всего заниматься любовью.
В ритме современной жизни и с увеличением возраста время для занятий сексом все чаще выбирается вечером или ночью. С одной стороны, это и неплохо, особенно для тех, у кого высокий уровень ежедневного стресса, ведь, как известно, хороший секс — это метод расслабления. После оргазма в организме выделяется гормон пролактин, который улучшает ночной сон и приводит к общему расслаблению.
«Если же смотреть с научной точки зрения, то привычное вечернее время вообще не подходит для занятий сексом, — говорит специалист. — Дело в том, что пик желания у женщин и мужчин приходится в разное, и даже противоположное время. Так, у мужчин это утро, о чем можно понять по стабильной утренней эрекции, за которую отвечает гормон тестостерон. Максимальный его уровень наблюдается в промежутке между шестью и девятью часами утра, а после происходит его постепенное снижение, и к вечеру уровень тестостерона падает до 20% относительно утренних показателей. У женщины же нужный гормональный настрой появляется ближе к 22 часам, как раз тогда, когда уровень тестостерона мужчины неумолимо снижается».
Выход из этой ситуации есть. Специалист советует, прежде всего, подстраиваться под свои желания и потребности. Полезен секс тогда, когда его хочется, считает эксперт.
Также можно увеличить время прелюдии в сторону женщины, либо представительницам прекрасного пола можно использовать стимулирующие кремы, которые позволят быстрее получить возбуждающий эффект.
На женское влечение влияет и ее менструальный цикл. Поэтому в период овуляции (10−16 дней до следующей менструации) женщина достигает пика своего желания практически в любое время суток.
Однако все же есть время, когда мужские и женские ритмы совпадают — это восемь часов утра. Именно поэтому многие специалисты находят это время наиболее полезным для занятий сексом. Тем более во время качественной интимной близости в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов — гормонов счастья, что позволит вам получить заряд на весь предстоящий день.
«Если же говорить про дневное время, то здесь наиболее подходящий промежуток для секса — с 14−15 часов. К данному времени уровень возбуждения и энергии у женщин достаточно высок, а уровень тестостерона мужчины хоть и снижен относительно утреннего, но не сильно, что позволяет сделать секс для обоих партнеров более чувственным и насыщенным различными эмоциями. Правда, днем меньше всего удается выкроить время для наслаждения друг другом», — объясняет Алена Правда.
Вечером оптимальным временем для занятий любовью, говорит специалист, будет время после 19.00 часов. К этому времени у мужчин уровень тестостерона восстанавливается так, что он будет готов к интимной близости. Женщины же уже близки к пику своего желания и возбуждения, поэтому в промежутке с 19.00 до 20.00 часов партнеры смогут доставить массу приятных впечатлений друг другу.