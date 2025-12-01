«Тихая угроза»: почему аневризмы сосудов всё чаще обнаруживают у людей до 40 лет

Аневризмы сосудов долго считались проблемой преимущественно старшего возраста, но сегодня их обнаруживают значительно чаще и у молодых людей. По международным данным, около 3% взрослых имеют неразорвавшуюся внутричерепную аневризму, причём многие узнают о ней случайно — при МРТ или КТ, выполненных по другим причинам. О видах этой патологии и методах профилактики сайту «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог ИНВИТРО Андрей Никитин.

Как пояснил врач, аневризмы бывают разных видов. Одними из самых опасных считаются внутричерепные (мозговые), поскольку их разрыв вызывает кровоизлияние в мозг.

В брюшном отделе чаще всего встречаются аневризмы аорты. Они могут не давать о себе знать, пока не увеличатся до критических размеров.

Среди других вариантов аневризм: грудные, периферические, а также различия по форме — мешотчатые и веретенообразные. Общая суть одна — участок стенки сосуда становится слабее и расширяется, повышая риск разрыва.

«Рост числа выявленных аневризм связан не столько с реальным увеличением их частоты, сколько с развитием диагностики. Современная МР- и КТ-ангиография позволяют обнаруживать то, что раньше оставалось скрытым. В то же время факторы риска становятся всё более распространёнными: гипертония, курение, ожирение, возрастные изменения сосудистой стенки. У молодых заболевание стало встречаться чаще из-за курения, высокого уровня стресса, сидячего образа жизни, отдельных генетических особенностей. Исследования показывают, что среди пациентов с разрывом аневризмы доля молодых (<40 лет) может достигать 10−20%, хотя абсолютные риски у них ниже, чем у старших», — добавил Андрей Никитин.

По словам кардиолога, аневризма — это «тихая угроза», которая может не давать годами симптомов. Чтобы обезопасить себя, нужно контролировать давление, вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.