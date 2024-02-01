«Температура не падала, а врач говорил - все нормально»: потерявший почку житель Астрахани едва не умер и обвинил в этом врачей
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В Астрахани 37-летний мужчина лишился почки и едва не погиб из-за врачебной ошибки - в этом уверены он и его жена Любовь. На данный момент супруги добиваются возбуждения уголовного дела, чтобы привлечь виновных к ответственности. Подробности узнал портал «Страсти».
В конце 2023 года семья Курбатовых обратилась в клинику ЧУЗ КБ РЖД-Медицина в отделение урологии из-за обострения хронических заболеваний. У мужа Любови диагностированы поликистоз обеих почек (врожденная двусторонняя трансформация паренхимы (ткани почки), которая приводит к снижению функции органа, - прим. «Страсти») и хроническая почечная недостаточность. По словам россиянки, врач рекомендовал срочную госпитализацию на основании снимков КТ и в тот же день, не собрав консилиума, пунктировал почку.
«Через сутки состояние моего мужа значительно ухудшилось. Врач самостоятельно принял решение установить нефростому (катетер – прим. «Страсти»). Спустя несколько дней выписал, не дав рекомендации по уходу. Температура тела не падала. Состояние ухудшалось на что врач говорил, что все нормально. Жидкость перестанет набираться в мочеприемник и стому он уберет. Все длилось в течении месяца», - рассказала Любовь.
Так как мужчине не становилось лучше, его жена решила обратиться за помощью в другую больницу - ГКБ 3 им. Кирова. На тот момент у пациента уже развился уросепсис (процесс инфекционно-воспалительного характера, распространяющийся по всему организму – прим. «Страсти»), поэтому ему пришлось согласиться на удаление почки. Причем супруги уверены, что этого можно было избежать, если бы изначально было назначено верное лечение.
© Житель Астрахани после операции
На данный момент муж Любови по сей день до конца не восстановился. Более того, в критическом состоянии его вторая почка. Мужчина находится на программном гемодиализе и имеет I группу инвалидности.
Чтобы добиться справедливости, супруги обратились во многие инстанции. Так, нарушения были выявлены Росздравнадзором и транспортной прокуратурой. СК назначена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Я хочу, чтобы наказали в правовом поле врачей клиники, главврача сменили и призвали к ответственности. И, соответственно, компенсацию морального ущерба. Это будет после, но мы этого добиваемся. Сейчас готовим гражданский иск, чтобы выйти в суд, потому что больница со своей стороны насмехается надо мной», - призналась Любовь.
«Страсти» запросил комментарий у больницы, но ответа на момент публикации не было.