«Температура не падала, а врач говорил - все нормально»: потерявший почку житель Астрахани едва не умер и обвинил в этом врачей

На данный момент муж Любови по сей день до конца не восстановился. Более того, в критическом состоянии его вторая почка. Мужчина находится на программном гемодиализе и имеет I группу инвалидности.

Чтобы добиться справедливости, супруги обратились во многие инстанции. Так, нарушения были выявлены Росздравнадзором и транспортной прокуратурой. СК назначена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Я хочу, чтобы наказали в правовом поле врачей клиники, главврача сменили и призвали к ответственности. И, соответственно, компенсацию морального ущерба. Это будет после, но мы этого добиваемся. Сейчас готовим гражданский иск, чтобы выйти в суд, потому что больница со своей стороны насмехается надо мной», - призналась Любовь.

«Страсти» запросил комментарий у больницы, но ответа на момент публикации не было.