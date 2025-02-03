«Тело стремится компенсировать дисбаланс: раскрыта неожиданная причина сутулости
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Когда речь заходит о нарушениях осанки, большинство винит в этом малоподвижный образ жизни, неправильное положение тела за компьютером или слабость мышечного корсета. Однако, по словам главного врача научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирины Корнилиной, одной из распространенных, но недооцененных причин проблем с осанкой является неправильный прикус.
В беседе с сайтом «Страсти» специалист пояснила, что неправильно смыкающиеся верхняя и нижняя челюсти создают дисбаланс в работе челюстных мышц. Это влияет на положение головы и шеи.
«Когда прикус нарушен, тело стремится компенсировать этот дисбаланс, изменяя положение головы. В результате мышцы шеи и спины вынуждены работать с повышенной нагрузкой, что приводит к формированию неправильной осанки»
Ирина Корнилина
Главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Некоторые виды аномалий прикуса особенно сильно влияют на положение головы и шеи:
Глубокий прикус — когда верхние зубы сильно перекрывают нижние, нижняя челюсть смещается назад, а это приводит к напряжению в шейных мышцах.
Открытый прикус — передние зубы не смыкаются, из-за чего нижняя челюсть остается в неестественном положении, вызывая дисбаланс в шейном отделе.
Перекрестный прикус — челюсти смыкаются под неправильным углом, что заставляет мышцы лица, шеи и спины работать асимметрично, провоцируя искривления позвоночника.
Сужение верхней челюсти — приводит к неправильному положению языка и нарушает баланс между челюстями и шейными позвонками.
Постепенно нарушение прикуса может привести к серьезным изменениям осанки:
- Привычка выдвигать голову вперед, создавая чрезмерную нагрузку на шею и верхний отдел позвоночника.
- Сутулость — компенсаторный механизм, который помогает телу стабилизировать положение головы.
- Сколиотическая осанка — перекос позвоночника из-за асимметричной работы жевательных мышц.
Если пациент долгое время живет с неправильным прикусом, у него могут развиться хронические боли в шее и спине, головные боли, а также нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава
Современные методы ортодонтического лечения, непосредственно соприкасаются с гнатологией, и требуют комплексного подхода в диагностике и методах лечения, в том числе на элайнерах, которые помогают не только скорректировать положение зубов, но и улучшить баланс мышц головы, шеи и спины. Исправление прикуса способствует нормальному положению головы, снижает нагрузку на позвоночник и улучшает осанку.
Организм — это взаимосвязанная система, в которой любое нарушение может повлиять на другие части тела. Неправильный прикус — это не только эстетическая проблема, но и потенциальная причина хронического напряжения в мышцах и нарушения осанки.