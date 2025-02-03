«Тело стремится компенсировать дисбаланс: раскрыта неожиданная причина сутулости

Некоторые виды аномалий прикуса особенно сильно влияют на положение головы и шеи:

Глубокий прикус — когда верхние зубы сильно перекрывают нижние, нижняя челюсть смещается назад, а это приводит к напряжению в шейных мышцах.

Открытый прикус — передние зубы не смыкаются, из-за чего нижняя челюсть остается в неестественном положении, вызывая дисбаланс в шейном отделе.

Перекрестный прикус — челюсти смыкаются под неправильным углом, что заставляет мышцы лица, шеи и спины работать асимметрично, провоцируя искривления позвоночника.

Сужение верхней челюсти — приводит к неправильному положению языка и нарушает баланс между челюстями и шейными позвонками.

Постепенно нарушение прикуса может привести к серьезным изменениям осанки: