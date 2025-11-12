Телеведущий Михаил Галустян раскрыл свое отношение к черному пиару

Телеведущий Михаил Галустян на съемках 3 сезона шоу «Сокровища императора» рассказал корреспонденту сайта «Страсти», как относится к черному пиару, когда знаменитости прибегают к скандалам ради популярности. По его словам, он не осуждает звезд, которые этим занимаются, но сам такой метод не поддерживает.

«Сокровища императора» — это реалити-шоу, где звезды проходят своего рода квесты в Китае ради миллиона юаней. В ходе испытаний часто у участников происходят конфликты, о которых потом пишут в СМИ. Так, в прошлом году из-за своего поведения в заголовках часто мелькала певица Ирина Дубцова.

Михаил Галустян, который уже три года ведет проект, признался, что зачастую негативные эмоции сильнее притягивают зрителей к экранам, но он сам, как профессионал, в скандалы участников не вмешивается.

«Понимаете, в чем смысл, даже если мне не нравится этот участник или участница, я понимаю, что для шоу это очень ценный персонаж. Я хочу все-таки, чтобы аудитория, которая будет читать, поняла, что негативные эмоции — это тоже эмоции. Порой они даже сильнее притягивают к экрану, чем позитивные. Как бы мне печально не было это осознавать. Я стараюсь абстрагироваться и вести себя профессионально. Я не исключаю того, что участник или участница ведут себя тем или иным образом, потому что они тоже принимают правила игры и ведут себя именно так, чтобы показать эмоцию. Может быть, в жизни они далеко не такие», — отметил Михаил.

По словам телеведущего, он не стал бы пользоваться черным пиаром. Но при этом он не осуждает звезд, для которых это нормально.

«Я не очень хорошо к этому отношусь. Я не осуждаю людей, которые идут этим путем, но сам я следовать ему не собираюсь», — рассказал артист.

Интервью с Михаилом Галустяном о съемках 3 сезона шоу «Сокровища императора» читайте на сайте «Страсти».