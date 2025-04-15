«Такое всегда видно по лицу»: что происходит в жизни и карьере резко изменившегося Скриптонита

Рэпер Скриптонит недавно встревожил поклонников резкими изменениями во внешности. В Сети появились снимки, на которых артист был сам на себя не похож — он сильно похудел и выглядел изможденным. По мнению продюсера Сергея Дворцова, причиной таких перемен могли стать зависимости. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

В России Скриптонит не выступает уже несколько лет. После поддержки Украины рэпер уехал в родной Казахстан, а после взял паузу в карьере. В прошлом году он делился, что приостановил концертную деятельность из-за проблем с голосовыми связками.

Сейчас же артист по-прежнему очень редко появляется на публике, учитывая, что раньше был одним из самых востребованных рэперов у молодежи.

«Скриптонит сейчас занимается, я так полагаю, своим бизнесом, поэтому случился небольшой творческий упадок. Но раньше в России он достаточно хорошие суммы получал — 1,2 млн рублей и выше за мероприятие. Сейчас россияне его реже заказывают на корпоративы, потому что он поддержал Украину и уехал в Казахстан. Поэтому если заказы и есть, то в Казахстане», - поделился Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что ему неизвестно о проблемах со здоровьем у Скриптонита, но он не исключает зависимости. Среди коллег рэпера это распространенная проблема. В рехабе лежали Гуф, Паша Техник. Последний скончался 5 апреля в Таиланде.

«Мне кажется, он просто много употребляет и много пьет. Я могу это предположить, потому что такое всегда видно по лицу. Возможно, конечно, он устает от рабочего графика, хотя я сейчас не уверен, что у него прямо тьма тьмущая концертов. Но он, конечно, товарищ яркий и талантливый», - отметил продюсер.

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