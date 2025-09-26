Такое было трендом 10 лет назад: стоматолог назвал главную проблему улыбки Николая Баскова

Второй и более важный с медицинской точки зрения нюанс — это положение челюсти Николая Баскова. Судя по всему, изначально у артиста был некорректный прикус. Во время разговора нижняя челюсть немного выдвигается вперед и виден преимущественно нижний зубной ряд. Для идеальной эстетики необходимо было провести гнатологическую подготовку — работу с височно-нижнечелюстным суставом для правильного позиционирования челюсти.

Важно понимать, что ортопедическое лечение, особенно такое масштабное, должно начинаться с тщательного анализа смыкания челюстей. Игнорирование этого этапа может привести не только к внешним недочетам, но и к функциональным проблемам в будущем — например, грозить перенапряжением в жевательных мышцах. Коррекция на этом этапе позволила бы сделать более заметными верхние зубы, что визуально гораздо привлекательнее.

Что касается материалов, то с высокой долей вероятности стоматологи использовали качественные и долговечные конструкции: виниры из прессованной керамики E-Max или коронки из диоксида циркония. Преимущество виниров в том, что для их установки требуется минимальная обработка собственных зубов, что позволяет сохранить больше здоровых тканей. Кроме того, они устойчивы к окрашиванию, редко скалываются и, как правило, не доставляют проблем в дальнейшем. Однако такие конструкции требуют регулярного обслуживания: раз в полгода необходима профессиональная чистка, контрольные осмотры и снимки на компьютерном томографе. Срок их службы составляет около 10–15 лет, после чего требуется замена.