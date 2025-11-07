«Так не могло продолжаться долго»: Митя Фомин рассказал о выживании в США на 5 долларов

Митя Фомин рассказал, как мыл офисы в США и выживал на 5 долларов. Певец вспомнил о поездке за границу в беседе с сайтом «Страсти».

В юные годы Фомин провел несколько лет за рубежом: артист с друзьями из Новосибирска уехал в Америку. По словам Мити, первое время ему было нелегко: он проживал в криминальном районе, покупал продукты в самом дешевом магазине и считал каждый цент. Тогда певец работал уборщиком офисов и зарабатывал 5 долларов в час.

«Это была минимальная ставка в Чикаго за работу мойщиком офисов. Выживал я на эти деньги тогда с трудом. Мы жили втроем с друзьями из Новосибирска в одной комнате в криминальном районе Pilsen. Это сейчас он стал более комфортным и перспективным для жизни, а в то время слыл латиноамериканским и, уж простите, преступным. Закупались в самом дешевом супермаркете, буквально считали центы и следили, кто что купил и кто сколько съел», — высказался артист.

Митя понимал, что долго жить на минимальную ставку не сможет. Поэтому он приложил усилия, чтобы сменить работу и применить в США полученные в России навыки массажиста.

«Так не могло продолжаться долго, поэтому я оставил эту работу, заморочился тем, чтобы перевести и подтвердить в Америке свой российский диплом массажиста и довольно быстро вышел на доход уже в 50 долларов в час. Я всегда стараюсь выпутаться из сложных ситуаций как можно скорей, не собираюсь в них застревать», — поделился Митя.

