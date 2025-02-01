ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 01 февраля 2025, 23:00
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Сюрпризы из Дубая: купить квартиру и полгода ждать разрешения на ремонт, а потом караулить мебель

Бизнесмен Крупкина рассказала, что в Дубае согласовывают с УК ремонт в квартире.
Сюрпризы из Дубая: купить квартиру и полгода ждать разрешения на ремонт, а потом караулить мебель

© Freepik

Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 стран, наиболее благоприятных для покупки недвижимости, по данным портала Prian.ru. В ОАЭ отсутствует налог на приобретаемое жилье и налог на его сдачу в аренду. Более 60% владельцев недвижимости предпочитают сдавать ее в аренду, так как окупаемость, например, в Дубае в два раза выше, чем в Москве.

Влада Крупкина, соучредитель Бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home, рассказала сайту «Страсти», что не все так безоблачно. Покупатели часто сталкиваются со сложностями, с которыми трудно справиться без помощи профессионалов.

Комплектация пентхауса в Дубае студией Premier Home

Комплектация пентхауса в Дубае студией Premier Home

© Предоставлено Владой Крупкиной

Моя твоя не понимай

Если кто-то становится счастливым обладателем новой квартиры в Дубае, это не означает, что вместе с ней он приобретает право полноправно по своему вкусу распоряжаться всем, что касается ее переустройства. Без многочисленных согласований с управляющей компанией даже на маленькую переделку или мини-ремонт можно не рассчитывать. А его непременно захочется сделать, если, конечно, покупатель — истинный россиянин. Хотя бы постелить ковролин в спальне на холодный керамогранит и привести в порядок внешний вид электрических розеток — здесь обычное дело сажать их на герметик, выступающий за края.

Комплектация детской спальни в Downtown Dubai от компании Premier Home — до/после

© Предоставлено Владой Крупкиной

В Эмиратах действуют другие строительные нормы и требования, не столь щепетильные, как в России. Застройщики сдают объекты с чистовой отделкой в полном соответствии с типовым проектом, покупатели вынуждены принимать их, чтобы получить возможность заселиться в свою квартиру (или пустить туда жильцов либо туристов, чтобы получать пассивный доход), а потом согласовывать каждое изменение.

На лишнюю лампочку потребуется разрешение

Количество розеток и осветительных приборов у каждого застройщика строго регламентировано: максимально допустимое число розеток может быть не более трех на комнату. Нужна четвертая — готовьте изменения в проектную документацию, но вероятнее всего компания-застройщик их не одобрит. Чтобы в вашей квартире засияла дополнительная люстра или торшер, придется прописывать мощность каждой лампочки, складывать с уже имеющимися, составлять планы розеток и высчитывать общую потребляемую мощность приборов.

Процесс согласования новых осветительных приборов с УК ЖК в Дубае (предоставлен дизайн-бюро Premier Home)

Процесс согласования новых осветительных приборов с УК ЖК в Дубае (предоставлен дизайн-бюро Premier Home)

© Предоставлено Владой Крупкиной

Большую часть дефектов и недоделок владельцу недвижимости придется исправлять за свой счет. И на устранение каждого изъяна получать одобрение управляющей компании — без него подрядчики не смогут приступить к ремонту, потому что не будут допущены на объект. Если при приемке жилья выясняется, что нет воды или света, то такие мелочи и выеденного яйца не стоят, нужно просто вызвать сантехника или электрика. Но когда существует необходимость внести изменения в первоначальный проект, процесс исправления дефектов может занять несколько месяцев — и не привести к нужному результату.

Что еще придется согласовывать

В Эмиратах широко распространена внутренняя отделка в белой или песочной гамме, в подавляющем большинстве случаев полы покрывают бежевым керамогранитом, стены — белой краской (реже — бежевой). Если владельца не устраивает оригинал от застройщика, например, он хочет паркетный пол и зеленые стены, тогда придется готовить и утверждать план отделки.

Фото отделки “до/после” из архива дизайн-студии Premier Home

© Предоставлено Владой Крупкиной

Еще один сюрприз — кривые поверхности: в отличие от российских строителей, в ОАЭ создатели зданий на этапе возведения объектов выравниванием стен и углов себя не обременяют. И когда им на это укажут вновь испеченные жильцы — тоже заморачиваться не станут, придется исправлять самостоятельно, получив соответствующее разрешение. Застройщики иной раз совсем не идут навстречу, попросту ссылаясь на свое право монополистов, разработавших проект, реализовавших его и контролирующих соблюдение его целостности с помощью управляющих компаний, которые тоже принадлежат им. Нередко в договоре с покупателем прописывается, что он не имеет права приглашать на приемку специализированную стороннюю организацию.

На согласование ваших пожеланий с этой системой в одиночку может уйти полгода и больше — колоссальная упущенная выгода для арендодателей. Однако если пригласить в качестве палочки-выручалочки дизайнеров, они возьмут на себя весь процесс утверждения изменений: подготовят проектную и ремонтную документацию на английском языке, сделают замеры, чертежи, расчеты, составят планы, свяжутся с управляющими компаниями и в целом добьются гораздо больших результатов, так как владеют необходимыми профильными знаниями в сфере строительства. В этом случае сроки согласования сократятся до двух месяцев.

Комплектация апартаментов в Дубае, фото из архива Premier Home

Комплектация апартаментов в Дубае, фото из архива Premier Home

© Предоставлено Владой Крупкиной

Мебель если есть, то ее сразу нет

Есть еще нюанс, который может затормозить процесс переезда — излишне мобильный мебельный рынок.

Мебели в Дубае много, она высокого качества, стильная, из натуральных материалов. Кроме того, ее не нужно компоновать, она уже в магазине расставлена с учетом своего назначения, можно приобрести полностью собранную гостиную, спальню, прихожую, кухню и т.д.: не только диван с креслами или кровать со шкафом, но и шторы, ковры, светильники, столики, тумбы и прочие предметы, текстиль и декор — сразу полный комплект, грамотно подобранный по цвету и стилю.

Пример экспозиции товаров в мебельном магазине Дубая из архива дизайн-студии Premier Home

Пример экспозиции товаров в мебельном магазине Дубая из архива дизайн-студии Premier Home

© Предоставлено Владой Крупкиной

Но все это великолепие слишком быстро раскупается. Не получится выбрать подходящую обстановку, а через неделю прийти за покупкой — за это время ее почти гарантированно приобретет кто-то другой, и придется начинать процесс подбора заново. Поэтому закупаться лучше перед самым заездом в новое жилище, перемерив каждый угол, чтобы все встало на свои места.

И этот процесс можно существенно ускорить и облегчить, если подбирать и искать мебель и декор будут специалисты. Конкретно на этапе закупок этим занимаются дизайнеры-комплектаторы, которые имеют опыт работы на рынке ОАЭ. Они смогут быстро подобрать несколько вариантов подходящей по размеру обстановки и так же быстро переориентироваться на другие, если выбранные позиции успеют перехватить. Организуют и проконтролируют доставку, выгрузку, сборку, заполнение документов и отчетности. Если комплектаторы работают напрямую с производителями мебели, это гарантирует еще и скидку для заказчика.