Сюрпризы из Дубая: купить квартиру и полгода ждать разрешения на ремонт, а потом караулить мебель

Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 стран, наиболее благоприятных для покупки недвижимости, по данным портала Prian.ru. В ОАЭ отсутствует налог на приобретаемое жилье и налог на его сдачу в аренду. Более 60% владельцев недвижимости предпочитают сдавать ее в аренду, так как окупаемость, например, в Дубае в два раза выше, чем в Москве.

Влада Крупкина, соучредитель Бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home, рассказала сайту «Страсти», что не все так безоблачно. Покупатели часто сталкиваются со сложностями, с которыми трудно справиться без помощи профессионалов.