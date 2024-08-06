Сыпь, зуд, выпадение: почему нужно защищать волосы от дождя и солнца

Волосы — одно из главных украшений женщины. В детстве многих девочек мамы или бабушки просили их прятать во время дождя, утверждая, что вода может нанести вред шевелюре. Врач-кардиолог, медицинский эксперт «Инвитро» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», от каких природных воздействий нужно защищать локоны летом.

Если вы попали под дождь в экологически чистой местности, то дождевая вода не нанесет вреда вашим волосам. Однако в мегаполисах в атмосферу ежедневно выбрасывается большое количество токсичных веществ. В современных городах воздух загрязнен ртутью, мышьяком, свинцом, аммиаком, ядохимикатами. Периодически выпадают «кислотные дожди» — осадки с повышенным содержанием азотной и серной кислот и другими вредными соединениями.