Сыпь, зуд, выпадение: почему нужно защищать волосы от дождя и солнца
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Волосы — одно из главных украшений женщины. В детстве многих девочек мамы или бабушки просили их прятать во время дождя, утверждая, что вода может нанести вред шевелюре. Врач-кардиолог, медицинский эксперт «Инвитро» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», от каких природных воздействий нужно защищать локоны летом.
Если вы попали под дождь в экологически чистой местности, то дождевая вода не нанесет вреда вашим волосам. Однако в мегаполисах в атмосферу ежедневно выбрасывается большое количество токсичных веществ. В современных городах воздух загрязнен ртутью, мышьяком, свинцом, аммиаком, ядохимикатами. Периодически выпадают «кислотные дожди» — осадки с повышенным содержанием азотной и серной кислот и другими вредными соединениями.
«Дожди в крупных городах и промышленных районах могут оказывать токсическое воздействие на кожу и волосы, провоцируя появление сыпи, покраснений, зуда, шелушения, а при частом воздействии — действительно привести к выпадению волос. Особенно важно избегать прогулок под первыми каплями дождя, поскольку в первые 10−15 минут из атмосферы с дождевой водой вымывается наибольшее количество вредных веществ. Однако температура дождевой воды не влияет на состояние волос», — отметила эксперт.
Если все же вам «посчастливилось» попасть под дождь, придя домой, примите душ и вымойте голову, советует врач.
Шевелюру нужно беречь не только от дождя, но и от солнца. Попадание прямых лучей на кожу головы привести к покраснению, зуду, сухости, шелушению, появлению перхоти, замедлению роста волос или их выпадению.
Ультрафиолетовое излучение разрушает кератин (структурный белок волос — прим. «Страсти»), окисляет липиды в клеточных мембранах. В итоге они теряют эластичность, мягкость, становятся сухими и ломкими. Также неустойчив к ультрафиолетовому излучению меланин (пигмент, отвечающий за цвет волос), поэтому локоны на солнце выгорают, становятся тусклыми.
«В жару в коже головы вырабатывается большое количество кожного сала, волосы быстро становятся жирными у корней, что заставляет чаще мыть голову — это может привести к сухости кожи головы, шелушению, зуду», — заключила врач.
Помимо ультрафиолетового излучения, летом на волосы пагубное воздействие оказывают:
- морская вода — при высыхании оставляет на поверхности волос микрокристаллы соли, которые провоцируют обезвоживание, усиливают неблагоприятное воздействие ультрафиолетового излучения;
- хлорированная вода в бассейне — приводит к обезвоживанию волос, их истончению, может спровоцировать раздражение кожи головы, появление перхоти;
- жаркий воздух, перепады температур — повреждают структуру волос: локоны становятся ломкими, сухими, теряют упругость и блеск.
Чтобы защитить волосы летом, нужно придерживаться простых правил. В пик солнечной активности носите головные уборы, используйте защитные средства для волос: питательные масла, витамины E, антиоксиданты. Врач также советует обратить внимание на увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски для волос.