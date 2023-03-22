Свободные отношения: красивое название для измен или же новый формат семьи
Психолог Павел Раков: «Мужчины в большей степени склонны к свободным отношениям, чем женщины».
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Многих людей передергивает от одного только упоминания свободных отношений, так как нет определенных границ этой самой «свободы». Что именно они дают? Возможность изменять? Не брать на себя ответственность? Или же привилегию не платить за партнера в ресторане? Такой союз, как правило, представляет собой полную свободу выражения флирта и интима с другими людьми. Но насколько такой роман эффективен и можно ли на этих принципах основать семью?
Психолог и сексолог Павел Раков в беседе с изданием «Страсти» подчеркнул, что в подобных отношениях партнеры делают вид, что друг для друга ничего не значат. Это парадоксальное состояние, в котором один партнер пренебрегает другим, но продолжает жить с ним. Поначалу такая «свобода» может устраивать. Но со временем, когда люди сближаются, приходит понимание ценности моногамной любви. Включается основной природный «инстинкт», заставляющий объединяться в крепкую пару.
Ревность придумала сама природа!
Если у вас была собака или кошка, вы, наверняка, наблюдали их ревность к вашим гостям или другим питомцам. Они начинают всячески притягивать внимание: лучше охраняют территорию, лают, крутятся, толкают носом и т.д. Это нормальное чувство. Проблемы возникают, когда ревность выражается в избыточный форме: в виде фобий. Это другая крайность – больные отношения, в которых человека преследуют навязчивые мысли о том, что его все предают, изменяют.
Чувство собственности
Для наглядности, что такое собственничество, эксперт привел в пример хомячка. Когда грызун тащит в норку свои орешки, охраняет и маскирует их, он, как и другие животные, в том числе человек, – охраняет свои ресурсы. В мире идет непрерывная борьба. Ресурсы нужны каждому человеку. И речь не только про материальные. Важны и иные – интеллектуальные, духовные.
Чувства, эмоции и любовь не состоят только из выгоды или физической страсти. Внутри нас эмоциональные переживания, духовные чувства и ответственность – враги свободных отношений.
Павел Раков
Психолог, сексолог
Свободная любовь хиппи: кого, когда и где угодно
Свободные отношения часто встречались в идеях хиппи. Они пропагандировали не только пацифизм и музыку, но и свободную любовь без рамок. Это популярное движение довольно быстро прекратило существование, ведь зов природы не обманешь. Отсутствие границ дозволенного приводило к осознанию ценности серьезных отношений. Последователи перестали безразборно менять партнеров, находили свою настоящую любовь и создавали полноценный брак. Вывод прост: вторая половинка нужна каждому. Возможно, не самый лучший партнер, но подходящий именно для вас.
Что скрывается за желанием такой «свободы»?
По мнению сексолога Павла Ракова, свободные отношения – всегда кратковременные. Они нестабильны - непонятно, когда кончатся и как планировать будущее. Такое может оправдать только заядлых карьеристов, которым некогда строить личную жизнь. Многие психологи пишут о том, что во всем есть вторичная выгода. Кто-то, выбирая подобные отношения, оправдывает свое нежелание нести ответственность за партнера: содержать семью, строить планы.
Как правило, именно мужчины в большей степени склонны к свободным отношениям, чем женщины. Но есть и категория дам, которым, так скажем, не везет в личной жизни. Что-то не задалось, может, проблемы тянутся еще из детства. Появилась глубоко укоренившаяся привычка одинокого человека. Подобные сценарии не позволяют доверять и строить крепкие отношения, потому что человек когда-то был обижен и брошен.
Павел Раков
Психолог, сексолог
Каждый выбирает сам, как относиться к свободным отношениям. Кому-то это будоражит кровь и создает ощущение востребованности. Но для большинства такой союз не дает настоящей поддержки, внимания и уверенности в партнере. Поэтому здраво оценивайте свои силы, взвешивайте все «за» и «против», а затем уже принимайте столь ответственное решение.