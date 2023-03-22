Свободные отношения: красивое название для измен или же новый формат семьи

Многих людей передергивает от одного только упоминания свободных отношений, так как нет определенных границ этой самой «свободы». Что именно они дают? Возможность изменять? Не брать на себя ответственность? Или же привилегию не платить за партнера в ресторане? Такой союз, как правило, представляет собой полную свободу выражения флирта и интима с другими людьми. Но насколько такой роман эффективен и можно ли на этих принципах основать семью?

Психолог и сексолог Павел Раков в беседе с изданием «Страсти» подчеркнул, что в подобных отношениях партнеры делают вид, что друг для друга ничего не значат. Это парадоксальное состояние, в котором один партнер пренебрегает другим, но продолжает жить с ним. Поначалу такая «свобода» может устраивать. Но со временем, когда люди сближаются, приходит понимание ценности моногамной любви. Включается основной природный «инстинкт», заставляющий объединяться в крепкую пару.

Ревность придумала сама природа!

Если у вас была собака или кошка, вы, наверняка, наблюдали их ревность к вашим гостям или другим питомцам. Они начинают всячески притягивать внимание: лучше охраняют территорию, лают, крутятся, толкают носом и т.д. Это нормальное чувство. Проблемы возникают, когда ревность выражается в избыточный форме : в виде фобий. Это другая крайность – больные отношения, в которых человека преследуют навязчивые мысли о том, что его все предают, изменяют.

Чувство собственности