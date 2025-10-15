Суррогатный алкоголь: как распознать отравление на ранней стадии и избежать смерти

В России появились новые жертвы суррогатного алкоголя. В Санкт-Петербурге умерли муж с женой после того, как выпили неизвестное спиртное. Напомним, что ранее в Ленобласти от паленых алкогольных напитков скончалось 48 человек. Портал «Страсти» узнал, как опознать отравление на ранней стадии и спасти себе жизнь.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал, что суррогатный алкоголь — это не просто «дешевый аналог» спиртного. Это яд, замаскированный под напиток. Каждый год тысячи людей в России и других странах становятся жертвами отравлений суррогатами, часто с летальным исходом. Суррогаты содержат метанол, изопропиловый спирт, этиленгликоль, денатурированный этанол и другие технические растворители. Эти вещества не метаболизируются организмом так же, как пищевой этанол, и вызывают тяжелейшую интоксикацию.

Ранние симптомы (через 30 мин – 12 часов после употребления):

Головная боль, головокружение

Тошнота, рвота

Слабость, нарушение координации

Нарушение зрения: «туман перед глазами», двоение, светобоязнь, вплоть до полной слепоты (особенно при отравлении метанолом)

Одышка, учащённое дыхание

Поздние, угрожающие жизни симптомы: