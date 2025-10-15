Суррогатный алкоголь: как распознать отравление на ранней стадии и избежать смерти
© Freepik
В России появились новые жертвы суррогатного алкоголя. В Санкт-Петербурге умерли муж с женой после того, как выпили неизвестное спиртное. Напомним, что ранее в Ленобласти от паленых алкогольных напитков скончалось 48 человек. Портал «Страсти» узнал, как опознать отравление на ранней стадии и спасти себе жизнь.
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал, что суррогатный алкоголь — это не просто «дешевый аналог» спиртного. Это яд, замаскированный под напиток. Каждый год тысячи людей в России и других странах становятся жертвами отравлений суррогатами, часто с летальным исходом. Суррогаты содержат метанол, изопропиловый спирт, этиленгликоль, денатурированный этанол и другие технические растворители. Эти вещества не метаболизируются организмом так же, как пищевой этанол, и вызывают тяжелейшую интоксикацию.
Ранние симптомы (через 30 мин – 12 часов после употребления):
- Головная боль, головокружение
- Тошнота, рвота
- Слабость, нарушение координации
- Нарушение зрения: «туман перед глазами», двоение, светобоязнь, вплоть до полной слепоты (особенно при отравлении метанолом)
- Одышка, учащённое дыхание
Поздние, угрожающие жизни симптомы:
- Метаболический ацидоз (накопление кислоты в крови)
- Острая почечная недостаточность
- Печеночная недостаточность
- Кома
- Остановка дыхания и сердца
Симптомы могут быть схожи с обычным алкогольным опьянением в первые часы, что особенно опасно — человек не понимает, что отравился, и не обращается за помощью.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Можно ли себе помочь и избежать летального исхода при отравлении суррогатным алкоголем?
Врач отметил, что спасение жизни возможно только при условии экстренного обращения за медицинской помощью. Самолечение в этом случае — путь к гибели.
При подозрении на отравление суррогатным алкоголем необходимо:
- Немедленно вызвать скорую помощь. Каждая минута на счету.
- Не пытаться «вывести токсин» самостоятельно (например, пить молоко, активированный уголь, вызывать рвоту) — это неэффективно при метаноле и других технических спиртах.
- Если есть возможность — сохранить остатки напитка или бутылку. Это поможет врачам точно определить токсин и назначить антидот.
- При подозрении на метанол — внутривенное введение этанола или фомепизола (специфический антидот) может спасти жизнь, но только в стационаре.
- Гемодиализ — единственный способ быстро удалить токсины из крови при тяжёлом отравлении.
Даже если человек «чувствует себя нормально» через несколько часов — это не означает, что всё в порядке. Метанол, например, распадается на формальдегид и муравьиную кислоту, которые разрушают зрение и нервную систему постепенно, и последствия проявляются с задержкой.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Как распознать суррогатный алкоголь?
Суррогаты часто маскируются под легальную продукцию. Вот основные признаки, на которые стоит обратить внимание:
- Цена значительно ниже рыночной. Если «коньяк» стоит 100 рублей за бутылку — это не скидка, это ловушка.
- Отсутствие акцизной марки или поддельная маркировка (размытая, наклеенная криво, без QR-кода).
- Неофициальные точки продажи: подворотни, частные дома, рынки, «гаражные» магазины.
- Странный запах или вкус: резкий химический запах, горечь, жжение в горле, «металлическое» послевкусие.
- Мутность жидкости или наличие осадка (особенно в прозрачных напитках).
- Отсутствие информации о производителе, составе, крепости на этикетке.
Даже если бутылка выглядит «официально» — это не гарантия безопасности. Подделки сегодня делают очень качественно. Единственный надёжный способ — покупать алкоголь только в лицензированных магазинах и никогда — у частных лиц или с рук.
Суррогатный алкоголь — медленная или молниеносная смерть. Он разрушает печень, почки, зрение, головной мозг. Даже однократное употребление может привести к инвалидности или гибели. Если вы не уверены в происхождении алкоголя — не пейте его. А если вы или кто-то рядом почувствовал себя плохо после употребления сомнительного напитка — звоните в скорую немедленно. Это не «перебор», это отравление. И каждый час промедления снижает шансы на выживание.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)