Сухофрукты: польза и вред для здоровья

Сухофрукты уже давно занимают почетное место в рационе как здоровая альтернатива сладостям. Насколько они полезны на самом деле сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

По ее словам, сухофрукты при правильном и рациональном употреблении благоприятно воздействуют на организм, что делает их привлекательным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Польза сухофруктов

Богаты питательными веществами. Сухофрукты содержат значительное количество витаминов группы В, А и С, таких минералов, как калий, магний, железо и клетчатки, которая полезна для пищеварения и улучшения обмена веществ.

Поддерживают здоровье сердца. Некоторые виды таких сухофруктов, как изюм, курага и чернослив, содержат калий, который помогает снижать давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Укрепляют иммунитет. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в сухофруктах, способствуют укреплению иммунной системы и защите организма от различных инфекций.

Дают энергию и бодрость, а также являются полезным быстрым перекусом. Сухофрукты - это отличный источник быстрой энергии благодаря содержанию природных сахаров. Они удобны для перекуса в течение дня или перед тренировкой.

Удобны в хранении. Эти лакомства не требуют особых условий хранения и могут долго сохранять свои полезные свойства, что делает их отличным выбором для долгосрочного запаса. Рекомендуется хранить сухофрукты в холодильнике, так они сохранятся дольше и лучше.

Вред, который могут принести сухофрукты