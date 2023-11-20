Стринги: действительно ли они опасны для женского здоровья или это миф
Гинеколог Маилян предостерегла от ношения стрингов из-за риска инфекции.
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Стринги снова в тренде и набирают популярность у представительниц прекрасного пола. Однако насколько это безопасное белье и можно ли его носить каждый день, задумывается не каждая. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала сайту «Страсти» действительно ли стринги опасны для женского здоровья.
Конечно, изначально женский организм не был рассчитан на то, чтобы мы носили такое белье. У женщин очень близко находятся мочеиспускательный канал, влагалище и анальное пространство, из-за чего инфекция может легко распространяться. При ношении неправильного, тесного белья есть большой риск попадания инфекции (например, кишечной палочки) из анального отверстия во влагалище или мочевой пузырь, вызывая там серьезные заболевания. Это происходит потому, что в течение дня женщина постоянно находится в движении, и бельё смещается вперед, назад.
Врач-гинеколог Меланя Маилян
Микроорганизмы из кишечника, попадая во влагалище, начинают менять его микрофлору, замещая здоровые бактерии патогенными. При попадании бактерий из кишечника в мочеиспускательный канал, у женщины может появится цистит (воспаление мочевого пузыря) или уретрит (воспаление мочеиспускательного канала). Важно помнить, что постоянные воспалительные процессы негативно влияют на репродуктивную систему.
Также врач Маилян отметила, что помимо распространения инфекция, ношение стрингов может спровоцировать аллергические реакции. Если вы постоянно отдаете предпочтение стрингам, то из-за тесного прилегания белья к наружным половым органам, синтетической ткани может возникнуть кожный зуд и раздражение, пострадают слизистые оболочки, а также могут появиться анальные трещины. К тому же, в интимных местах гораздо дольше происходит заживление повреждений.
Несмотря на все это, стринги носить все же можно, однако есть несколько важных моментов, как это делать правильно.
Понимая последствия частого ношения такого белья, это не значит, что нужно совсем отказаться от стрингов. Важно подбирать такое белье из натуральных материалов, а не из синтетических. И носить его нужно умеренно, не каждый день, а по мере необходимости. И когда такой необходимости нет, стоит отдать предпочтение более свободному белью из натуральных тканей.
Врач-гинеколог Меланя Маилян