Стринги: действительно ли они опасны для женского здоровья или это миф

Микроорганизмы из кишечника, попадая во влагалище, начинают менять его микрофлору, замещая здоровые бактерии патогенными. При попадании бактерий из кишечника в мочеиспускательный канал, у женщины может появится цистит (воспаление мочевого пузыря) или уретрит (воспаление мочеиспускательного канала). Важно помнить, что постоянные воспалительные процессы негативно влияют на репродуктивную систему.

Также врач Маилян отметила, что помимо распространения инфекция, ношение стрингов может спровоцировать аллергические реакции. Если вы постоянно отдаете предпочтение стрингам, то из-за тесного прилегания белья к наружным половым органам, синтетической ткани может возникнуть кожный зуд и раздражение, пострадают слизистые оболочки, а также могут появиться анальные трещины. К тому же, в интимных местах гораздо дольше происходит заживление повреждений.

Несмотря на все это, стринги носить все же можно, однако есть несколько важных моментов, как это делать правильно.