Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды
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Стразы, сережки для ногтей, фольга и неоновые оттенки — украшения для ногтей, о которых стоит забыть в 2024 году. О том, какой маникюр вышел из моды, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio Анастасия Селина.
Маникюр — важная составляющая образа современной женщины. С его помощью можно не только дополнить свой образ, но и поднять себе настроение, а также проявить творческое начало. Классика всегда популярна, так что любители французского маникюра могут не беспокоится о том, чтобы быть в тренде. При этом любительницам дизайнов стоит отказаться от узоров, вензелей и сложной геометрии.
Неоновый маникюр
Отдавать предпочтение ярким покрытиям в текущем году стоит только под мероприятие с соответствующим дресс-кодом. В повседневной жизни яркий маникюр будет восприниматься вычурно и неуместно.
«Если душа не лежит к трендовому нюдовому покрытию, можно выбрать маникюр в голубых, синих и розовых оттенках».
Анастасия Селина
Владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio
Животный принт
Это один из главных антитрендов 2024 года. Подобные дизайны выбиваются из повседневного образа. Вместо него можно отдать предпочтение «мыльным ногтям», завоевавшим сердца модников в этом сезоне.
«Мыльный маникюр» это вариация нюда, которая смотрится натуральнее и при этом интереснее любого другого базового цвета.
Объемный маникюр
Покрытие 3D стало популярным в 2022 году. Различные фигуры на ногтях выглядели необычно и ярко, однако были неудобны в повседневной жизни. Вместо игрушек и пластиковых украшений модникам лучше выбирать в этом году металлические разводы.
Острые ногти
Кредо 2024 года — мода на натуральную красоту. Поэтому форма ногтей стилет и балерина покинули сцену, прихватив в собой излишнюю длину.
«В настоящее время мастера советуют выбирать наиболее анатомически подходящую клиенту форму ногтя».
Анастасия Селина
Владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio
Клетка
Тренд на клетчатые ногти остался в 2023 году. Сейчас тем, кто хочет быть в тренде, стоит забыть об этом дизайне, отдав предпочтение французскому маникюру. И совсем необязательно он должен быть в классическом исполнении.