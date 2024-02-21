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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 21 февраля 2024, 23:00
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Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

Эксперт ногтевого сервиса Селина рассказала, какой маникюр вышел из моды.
Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

© Freepik

Стразы, сережки для ногтей, фольга и неоновые оттенки — украшения для ногтей, о которых стоит забыть в 2024 году. О том, какой маникюр вышел из моды, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio Анастасия Селина.

Маникюр — важная составляющая образа современной женщины. С его помощью можно не только дополнить свой образ, но и поднять себе настроение, а также проявить творческое начало. Классика всегда популярна, так что любители французского маникюра могут не беспокоится о том, чтобы быть в тренде. При этом любительницам дизайнов стоит отказаться от узоров, вензелей и сложной геометрии.

Неоновый маникюр

Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

© Freepik

Отдавать предпочтение ярким покрытиям в текущем году стоит только под мероприятие с соответствующим дресс-кодом. В повседневной жизни яркий маникюр будет восприниматься вычурно и неуместно.

«Если душа не лежит к трендовому нюдовому покрытию, можно выбрать маникюр в голубых, синих и розовых оттенках».

Анастасия Селина

Владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio

Животный принт

Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

© Freepik

Это один из главных антитрендов 2024 года. Подобные дизайны выбиваются из повседневного образа. Вместо него можно отдать предпочтение «мыльным ногтям», завоевавшим сердца модников в этом сезоне.

«Мыльный маникюр» это вариация нюда, которая смотрится натуральнее и при этом интереснее любого другого базового цвета.

Объемный маникюр

Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

© Freepik

Покрытие 3D стало популярным в 2022 году. Различные фигуры на ногтях выглядели необычно и ярко, однако были неудобны в повседневной жизни. Вместо игрушек и пластиковых украшений модникам лучше выбирать в этом году металлические разводы.

Острые ногти

Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

© Freepik

Кредо 2024 года — мода на натуральную красоту. Поэтому форма ногтей стилет и балерина покинули сцену, прихватив в собой излишнюю длину.

«В настоящее время мастера советуют выбирать наиболее анатомически подходящую клиенту форму ногтя».

Анастасия Селина

Владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio

Клетка

Тренд на клетчатые ногти остался в 2023 году. Сейчас тем, кто хочет быть в тренде, стоит забыть об этом дизайне, отдав предпочтение французскому маникюру. И совсем необязательно он должен быть в классическом исполнении.

Источник фото:Freepik
Автор:Анна Воробьева
Теги:
ногти
маникюр
тренды
красота