Стразы, фольга и неоновые оттенки: какой маникюр вышел из моды

Стразы, сережки для ногтей, фольга и неоновые оттенки — украшения для ногтей, о которых стоит забыть в 2024 году. О том, какой маникюр вышел из моды, в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала владелица студии ногтевого сервиса Selina Studio Анастасия Селина.

Маникюр — важная составляющая образа современной женщины. С его помощью можно не только дополнить свой образ, но и поднять себе настроение, а также проявить творческое начало. Классика всегда популярна, так что любители французского маникюра могут не беспокоится о том, чтобы быть в тренде. При этом любительницам дизайнов стоит отказаться от узоров, вензелей и сложной геометрии.

Неоновый маникюр