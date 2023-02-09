Страсти нет, а отношения остались: почему секс больше не приносит удовольствия и как это исправить

Секс является неотъемлемой частью любых здоровых отношений. Но если вначале романа партнеры готовы набрасываться друг на друга каждую минуту, то со временем интим может становиться рутиной и вовсе вызывать отторжение. Но не стоит отчаиваться и считать, что вы больше никогда не сможете испытать удовольствия. Даже самый пресный секс можно спасти, если определить причины отсутствия желания.

Секс? О нет, только не это!

Задумайтесь, с чем для вас ассоциируются занятия любовью? Если при мысли о них в голову приходят слова страсть, удовольствие, нежность и экстаз – поздравляем, в ваших отношениях все в порядке. Иная ситуация обстоит с парами, для которых упоминание о половом акте вызывает лишь скуку. Как правило, если секс начинает представляться как неприятная обязанность исполнения супружеского долга – это прямой признак того, что допущены главные ошибки во взаимодействиях партнеров.

Но что мешает нормальной сексуальной жизни? И можно ли вернуть страсть и чувственность в постель? Профессиональный сексолог и магистр психологии Анастасия Елисеева-Короленко считает, что у пар, потерявших влечение друг к другу, есть большие шансы все вернуть. Достаточно лишь проработать пару моментов.

Мои желания неправильные и слишком распущенные

Зачастую большинство проблем партнеров в сексе заключаются в том, что они скрывают свои истинные желания друг от друга, боясь обидеть или же показаться слишком извращенными.