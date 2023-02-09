Страсти нет, а отношения остались: почему секс больше не приносит удовольствия и как это исправить
Сексолог рассказал о главных ошибках в сексуальных отношениях между партнерами.
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Секс является неотъемлемой частью любых здоровых отношений. Но если вначале романа партнеры готовы набрасываться друг на друга каждую минуту, то со временем интим может становиться рутиной и вовсе вызывать отторжение. Но не стоит отчаиваться и считать, что вы больше никогда не сможете испытать удовольствия. Даже самый пресный секс можно спасти, если определить причины отсутствия желания.
Секс? О нет, только не это!
Задумайтесь, с чем для вас ассоциируются занятия любовью? Если при мысли о них в голову приходят слова страсть, удовольствие, нежность и экстаз – поздравляем, в ваших отношениях все в порядке. Иная ситуация обстоит с парами, для которых упоминание о половом акте вызывает лишь скуку. Как правило, если секс начинает представляться как неприятная обязанность исполнения супружеского долга – это прямой признак того, что допущены главные ошибки во взаимодействиях партнеров.
Но что мешает нормальной сексуальной жизни? И можно ли вернуть страсть и чувственность в постель? Профессиональный сексолог и магистр психологии Анастасия Елисеева-Короленко считает, что у пар, потерявших влечение друг к другу, есть большие шансы все вернуть. Достаточно лишь проработать пару моментов.
Мои желания неправильные и слишком распущенные
Зачастую большинство проблем партнеров в сексе заключаются в том, что они скрывают свои истинные желания друг от друга, боясь обидеть или же показаться слишком извращенными.
«Нам всем говорили, что мы должны быть хорошими, и эти установки до старости прочно сидят в голове. Мы боимся своими желаниями как-то обидеть партнера, показать себя слишком распущенными или «неправильными». Только на деле мы проецируем свое строгое, осуждающее отношение к себе на партнера и как бы вкладываем свои мысли в его голову. А он испытывает совсем другие эмоции и, возможно, уже давно желает раскрыть вашу сексуальность получше»
Анастасия Елисеева-Короленко
Сексолог и магистр психологии
Чтобы преодолеть эту проблему, необходимо откровенно разговаривать друг с другом, отделять собственный стыд и не переносить его на партнера.
Женский оргазм требует больше времени, и это нормально
Мифов о женском оргазме существует огромное количество. Есть даже те, кто утверждают, что его в принципе нет. Однако это не так. В отличие от мужчин, дамам действительно сложнее достичь желаемого пика удовольствия, но это возможно. Достаточно учитывать два важных фактора, и тогда секс станет в несколько раз ярче и не потребует симуляций.
«Женщинам требуется больше времени, чтобы завестись и испытать оргазм, это нормально. А также женщины испытывают оргазм только во время оральных ласк и не испытывают во время фрикций»
Анастасия Елисеева-Короленко
Сексолог и магистр психологии
Стесняюсь себя и собственного тела
Одной из главных причин, почему секс может быть скучным и неприятным, является непринятие себя. По словам сексолога Елисеевой-Короленко, здесь может скрываться сразу несколько проблем: запрет на получение удовольствия, недовольство собственным телом, материнская ролевая модель, а также негативные установки, связанные с сексом. Зачастую проработать эти моменты самостоятельно не получается, поэтому нужно обязательно обращаться за помощью к профессионалу. Личная терапия с квалифицированным психологом способна установить истоки низкой самооценки и повысить либидо, что повлияет на качество секса с партнером.