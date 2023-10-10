Стоматолог Ялтонская назвала 8 неожиданных продуктов-врагов красивой улыбки
© Freepik
Зубная эмаль – самая крепкая ткань в организме человека. Этакий герой, который стойко защищает зубы. Но у любого героя найдутся враги, и у врача-стоматолога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светланы Ялтонской есть свой черный список, о котором она рассказала порталу «Страсти».
С детства всем известно, что сладкое портит зубы. Однако в мире и кроме шоколада очень много продуктов питания, которые приводят к ужасным последствиям. О вредном влиянии некоторой пищи многие даже не догадываются.
1.Сладкие газированные напитки.
Все питьевые продукты по типу «Кока-колы», «Фанты», «Пепси» и прочих крайне негативно воздействуют на зубы, так как содержат большое количество сахара или его заменителя. Также в них есть ортофосфорная, яблочная, лимонная и другие кислоты, которые буквально разъедают эмаль.
Данные вещества также изменяют состав слюны, причем не в лучшую сторону, так как являются своеобразным «кормом» для вредных микроорганизмов и бактерий. Между прочим, свежий сок выжатых фруктов также не лучшим образом сказывается на зубах. Однако вред компенсируется большим объемом витаминов. Чтобы нейтрализовать вредное воздействие кислоты достаточно прополоскать рот чистой.
Светлана Ялтонская
Врач-стоматолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
2. Сладости и десерты.
Торты, пирожные, ириски и шоколадные конфеты причиняют сильный вред зубам, причем особое отрицательное воздействие исходит из так называемых долгоиграющих сладостей (которые рассасываются на протяжении нескольких минут).
«Интересен факт, что сам по себе шоколад оказывается не такой уж и вредный, поскольку главное негативное воздействие приходится на сахар и добавки, которые обычно кладутся в шоколад для улучшения его вкуса», - отметила эксперт.
3. Кофеин.
Данное вещество негативно воздействует на зубы, поэтому после употребления кофе нужно как минимум прополоскать рот холодной питьевой водой, а лучше всего почистить зубы. Следует отметить, что кофе можно заменить на цикорий, который похож на него по вкусу, но обладает большими питательными и полезными свойствами.
4. Простые углеводы.
Хлебобулочная продукция, изделия из рафинированной муки (макароны, лапша) картофель, (особенно жареный и чипсы) – все эти продукты вредны для зубов, так как после попадания в человеческий организм содержащийся в них крахмал распадается на простые сахара.
Однако это вовсе не означает, что от этих продуктов нужно отказываться, просто лучше отдавать предпочтение блюдам из вареного картофеля, черному бездрожжевому хлебу и макаронам из цельной муки.
Светлана Ялтонская
Врач-стоматолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
5. Лекарственные препараты и алкоголь.
Многие медицинские препараты вызывают ощущение сухости в полости рта, поскольку уменьшают выделение слюны, играющей важную роль в обеспечении безопасности зубов. Всевозможные алкогольные напитки обладают схожим эффектом и содержат вредные вещества, которые разрушают зубную эмаль. Если употреблять алкоголь в сочетании с шипучими химическими напитками, вред для зубов увеличивается вдвое. По этой причине для частичной нейтрализации вреда нужно хотя бы споласкивать рот после употребления алкогольных напитков.
6. Жареные орехи, семечки и сухофрукты.
Негативно сказывается на состоянии зубов и употребление жареных семечек. Так как в процессе жаркииз масел образуются вредные вещества. Лучше всего употреблять орехи и семечки сырыми. Сухофрукты также нельзя назвать полезными для зубов. Хотя они и обладают высокой питательной ценностью. Твердые продукты, которые нужно грызть могут стать причиной сколов и трещин эмали.
7. Слишком горячие или холодные продукты, напитки.
Еще хуже их чередование. Перепад температур может стать причиной возникновения трещин эмали, а это «ворота» для проникновения бактерий вглубь зуба, что приводит к образованию кариеса.
8. Крошечные раздражители.
Кунжут и мак считаются полезными для организма семенами. Однако на зубы они оказывают негативное воздействие. Они не только легко застревают в промежутках между зубами, но и могут стать причиной воспаления десны.
Что же тогда есть для красивой улыбки? По мнению стоматолога, есть шесть продуктов, которые полезны для зубов.
1. Свежие твердые овощи и фрукты.
При употреблении их в пищу происходит механическое удаление мягкого зубного налета. Необходимость тщательного пережевывания стимулирует выделение слюны, которая также убирает налет и нейтрализует действие кислот.
2. Вода.
Вода является основным компонентом слюны. Именно с водой к нам в организм поступают фториды, которые нужны для формирования устойчивости эмали к образованию кариеса.
3. Молочные продукты.
4. Ксилит.
Ксилит, в отличие от сахарозы, подавляет развитие бактерии, которая в первую очередь ответственна за развитие кариеса.
5. Чай.
Зеленый и черный чай содержат полифенолы, которые подавляют размножение бактерий, ответственных за образование кислот.
6. Продукты богатые минералами и витаминами.
Для зубов и десен особенно полезны те, которые содержат витамины А, С, D, а также фосфор и кальций. Это яйца, рыба, шпинат, зеленые овощи, бобы, мясо птицы и цельно-зерновые продукты.