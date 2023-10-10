Стоматолог Ялтонская назвала 8 неожиданных продуктов-врагов красивой улыбки

Зубная эмаль – самая крепкая ткань в организме человека. Этакий герой, который стойко защищает зубы. Но у любого героя найдутся враги, и у врача-стоматолога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светланы Ялтонской есть свой черный список, о котором она рассказала порталу «Страсти».

С детства всем известно, что сладкое портит зубы. Однако в мире и кроме шоколада очень много продуктов питания, которые приводят к ужасным последствиям. О вредном влиянии некоторой пищи многие даже не догадываются.

1.Сладкие газированные напитки.

Все питьевые продукты по типу «Кока-колы», «Фанты», «Пепси» и прочих крайне негативно воздействуют на зубы, так как содержат большое количество сахара или его заменителя. Также в них есть ортофосфорная, яблочная, лимонная и другие кислоты, которые буквально разъедают эмаль.