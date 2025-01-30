Стоматолог рассказал, почему появляются носогубные складки, второй подбородок и брыли

Когда челюсти уменьшены в размере и неправильно расположены, например, при дистальной окклюзии, пациенты также недовольны своей внешностью — жалуются на невыраженный подбородок, непропорциональное лицо, объяснил эксперт. В таком случае принято обращаться к косметологам для введения филлеров или к пластическим хирургам. Но важно понимать, что неправильный прикус влияет не только на внешность, а косметические методы не исправят проблему с дыханием.