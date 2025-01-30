Стоматолог рассказал, почему появляются носогубные складки, второй подбородок и брыли
© Freepik
Неправильный прикус приводит к появлению носогубных складок, второго подбородка и брылей. Об этом сайту «Страсти» рассказал стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По словам специалиста, производство молекул АТФ при неправильном прикусе идет не по пути окислительного фосфорилирования под воздействием кислорода. Происходит совершенно иной процесс — анаэробный гликолиз.
«Таким образом вырабатывается крайне мало молекул АТФ, и в каждой клетке образуются лактаты. Из-за них клетки закисляются, быстрее стареют и отмирают. Соответственно, качество кожи, тургор, ее цвет заметно ухудшаются», — сообщил Крылов.
Когда челюсти уменьшены в размере и неправильно расположены, например, при дистальной окклюзии, пациенты также недовольны своей внешностью — жалуются на невыраженный подбородок, непропорциональное лицо, объяснил эксперт. В таком случае принято обращаться к косметологам для введения филлеров или к пластическим хирургам. Но важно понимать, что неправильный прикус влияет не только на внешность, а косметические методы не исправят проблему с дыханием.
«Различные патологии прикуса по-разному влияют на внешность. Например, при перекрестном прикусе мы наблюдаем асимметрию лица. Бывает и такое, что при неправильном, несимметричном развитии верхней челюсти глаза могут быть на разном уровне. При мезиальной окклюзии выражена нижняя челюсть: в таком случае тоже меняется очертание лица и пациент недоволен своим внешним видом», — сказал Крылов.
Специалист отметил, что при сужении или дистальном расположении верхней челюсти ярче выражены носослезные борозды и носогубные складки, заметны морщины-марионетки, проявляются брыли и второй подбородок. Все это также напрямую зависит от прикуса.