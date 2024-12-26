Стоматолог назвал семь опасных для зубов продуктов, популярных в России

Стоматологи советуют вести правильную гигиену полости рта, выбирать определенные щетки и регулярно проходить осмотр. Но есть еще один важный список — в него попали продукты, которые наносят серьезный вред зубам. О том, чего стоит избегать, сайту «Страсти» рассказал врач-стоматолог, автор проекта Revyline Максим Обушенков.

Как пояснил специалист, зубы покрыты эмалью, которая считается одним из самых плотных материалов в организме. Если она целостна, то выдержит очень сильную нагрузку и не пострадает. Однако, на поверхности щек, языка и в полости рта в целом у человека живет около миллиарда разных бактерий, которые размножаются и в процессе своей жизнедеятельности всячески вредят эмали и деснам. И помогают им в этом продукты, которые мы употребляем в пищу.

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Жевательные конфеты

Многие люди уверены, что к кариесу и другим заболеваниям полости рта приводит чрезмерное употребление сладкого и плохая чистка зубов. Отчасти так и есть. Ириски, карамельки, прочие жевательные сладости прилипают к зубам, надолго оставляя на них частички, которые с удовольствием употребляют бактерии, выделяющие кислоты, которые разрушают эмаль и вызывают воспаление десен.

Чем заменить данный продукт: отдавайте предпочтение жвачкам и конфетам, в чей состав входит ксилит. Этот природный сахарозаменитель, не только полезнее для фигуры, но менее вреден для зубов. Он помогает сократить количество вредных бактерий, что, в свою очередь, снижает риск возникновения кариеса. Кстати, ксилит помимо прочего содержится в зубных пастах и ополаскивателях, поэтому внимательно читайте этикетки — такие средства помогут в защите ваших зубов.

Фреши и кислые напитки

Любовь к фрешам может сыграть злую шутку. Во многих свежевыжатых соках (особенно в апельсиновом, грейпфрутовом, смородиновом и гранатовом) содержится колоссальное количество кислот. Также как и в смузи из киви и сельдерея, ананасе, лимоне и лайме. Любовь к таким продуктам подарит вам стройную фигуру, заряд аминокислот для молодости и красоты, но при этом может нанести вред зубам.

Чем заменить данные продукты: кислоты, содержащиеся в свежих овощах и фруктах приносят много пользы, но при этом разрыхляют защитный слой эмали. Она истончается и становится уязвимой для бактерий. Поэтому, все кислое придется либо исключать из рациона, либо употреблять в виде напитков через коктейльную трубочку. Есть и третий вариант — кислое можно есть не очень часто и после приема пищи обязательно чистить зубы или полоскать рот водой.

Сладкая газировка

Во-первых, все газированные напитки кроме тоников и воды очень сладкие. Только в одном стакане колы содержится около 35 граммов сахара, что почти в два раза превышает суточную норму сладкого. А учитывая, что обычно за раз выпивается не один стакан напитка, доза получается весьма внушительная.

Во-вторых, в той же коле присутствует ортофосфорная кислота — довольно едкое вещество, входящее в состав очистителей. Именно поэтому данный напиток отлично разъедает накипь, ржавчину, отлично смывает застарелые пятна крови и… портит зубы.

Чем заменить данный продукт: сладкие газированные напитки вкусны, но, по сути, не несут в себе ничего полезного. Их потребление приводит к появлению лишних сантиметров на талии и вредит зубам. Подумайте, насколько они вам важны в рационе на постоянной основе и стоит ли игра свеч.

Сдобные булки

Еще одна печальная новость касается любителей булок, плюшек, печенек и прочих вкусностей. Сдоба содержит большое количество крахмала, который дарит сытость, но вредит не только фигуре, а еще и зубам. Ведь эта липкая субстанция наряду с большим количеством сахара создает идеальную среду для размножения бактерий и приводит к образованию плотного налета, который довольно плохо счищается.

Спиртные напитки

Мало того, что любой алкоголь (независимо от крепости) вредит здоровью и содержит в себе кучу «пустых» калорий, так он еще и провоцирует сухость во рту. Сокращение слюноотделения чревато тем, что бактерии будут размножаться активнее, ведь именно слюна помогает сохранить оптимальный кислотно-щелочной баланс, нейтрализует вредные кислоты и насыщает эмаль необходимыми минералами, поддерживая ее целостность.

Чем заменить данный продукт: регулярное употребление спиртсодержащих коктейлей и крепкого алкоголя негативно скажется на здоровье зубов, поэтому данный вопрос стоит держать под строгим контролем. Если брать вино и пиво, то их можно заменить безалкогольными аналогами, которые не уступают по вкусу, но при этом гораздо менее вредны.

Чай и кофе

Эти напитки не только приятны на вкус, но и оказывают благотворное влияние, если пить их правильно. Однако они сильно красят эмаль. Дело в том, что в данных жидкостях содержатся вещества, образующие довольно яркий налет — получившаяся пленка не только плохо счищается, но и способствует «налипанию» вредных бактерий.