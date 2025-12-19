Стоматолог назвал четыре неожиданные причины повышенной чувствительности зубов и десен

Чаще всего главной причиной повышенной чувствительности зубов и десен являются не стоматологические заболевания, а плохая гигиена полости рта. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач-стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.

При этом он подчеркнул, что гингивит, пародонтит, гормональные сбои и дефицит витаминов тоже имеют место быть. Но именно неправильный уход за зубами и деснами в первую очередь влияет на появление болезненных ощущений.

Главные ошибки при уходе за полостью рта