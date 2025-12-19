Стоматолог назвал четыре неожиданные причины повышенной чувствительности зубов и десен
Чаще всего главной причиной повышенной чувствительности зубов и десен являются не стоматологические заболевания, а плохая гигиена полости рта. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач-стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.
При этом он подчеркнул, что гингивит, пародонтит, гормональные сбои и дефицит витаминов тоже имеют место быть. Но именно неправильный уход за зубами и деснами в первую очередь влияет на появление болезненных ощущений.
Главные ошибки при уходе за полостью рта
Излишнее давление на зубы
«Многие из нас до сих пор верят в то, что натирание эмали до дыр способствует ее идеальному очищению и белизне. К сожалению, нет. Недаром во многих моделях электрических зубных щеток встраивается датчик давления на зубы, чтобы не травмировать эмаль. Но если вы поклонник мануальной щетки, напомним: щетку следует держать как пишущую ручку. Так сильно давить на зубы вряд получится»
Максим Обушенков
Врач-стоматолог и основатель международного бренда Revyline
Гиперабразивные пасты
Как подчеркнул эксперт, к ним нужно относиться с осторожностью. Даже если вам понравится первый эффект, скорее всего в дальнейшем вы столкнетесь с истончением эмали и кровоточивостью десен.
Агрессивные крупные частицы абразива царапают эмаль и приводят к рецессии десны.
Чтобы запустить процесс реминерализации, важно использовать пасты, в которых содержится гидроксиапатит и фтор. Они способствуют «запечатыванию» микротрещинок, снижая восприимчивость зубов к холодному, горячему, острому.
Жесткость щетины
Она должна быть soft-medium. А еще плотной и с закругленными на концах кончиками — для безопасной чистки.
Пищевые пристрастия
Если вы без меры употребляете газированные напитки или тоннам поглощаете цитрусовые, миновать проблем не получится, ведь у нас во рту щелочная среда — все кислое ей «не по душе. И не забывайте про дополнительные средства гигиены — такие как ирригатор, зубная нить, ершики и бальзамы. Все они созданы в помощь щетке, поскольку она на сто процентов не может убрать налет и остатки пищи из труднодоступных мест»
Выводы:
- Подбираем правильную щетку и соблюдаем технику чистки.
- Следим за тем, что мы едим, и корректируем ситуацию.
- Выбираем подходящую пасту.
«И помним: любую проблему стоматологического характера лучше не откладывать на потом, а обращаться к специалисту сразу»
Максим Обушенков
Врач-стоматолог и основатель международного бренда Revyline