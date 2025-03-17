Стоматолог Максим Лабухин заметил, что Татьяне Плаксиной поменяли форму зубов

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, в сентябре 2018 года во время падения с велосипеда в Коста-Рике сломала челюсть и семь передних зубов. Как призналась Татьяна, стоматологи сделали ей 6 операций по замене кости и много других медицинских манипуляций, чтобы вернуть красивую улыбку. О том, как восстановили улыбку девушки, а также об изменении ей формы зубов сайту «Страсти» рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологий МИА.РФ Максим Лабухин.

На фото, которые сделаны сразу после травмы, видно, что Татьяна потеряла 3-5 зубов на верхней челюсти с левой стороны. Возможно, зубы сломались до уровня корня, а может быть, сломались полностью, включая корни. В любом случае, стоматологи при восстановлении зубного ряда установили импланты на месте отсутствующих зубов.