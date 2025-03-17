Стоматолог Максим Лабухин заметил, что Татьяне Плаксиной поменяли форму зубов
© Starface.ru
Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, в сентябре 2018 года во время падения с велосипеда в Коста-Рике сломала челюсть и семь передних зубов. Как призналась Татьяна, стоматологи сделали ей 6 операций по замене кости и много других медицинских манипуляций, чтобы вернуть красивую улыбку. О том, как восстановили улыбку девушки, а также об изменении ей формы зубов сайту «Страсти» рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологий МИА.РФ Максим Лабухин.
На фото, которые сделаны сразу после травмы, видно, что Татьяна потеряла 3-5 зубов на верхней челюсти с левой стороны. Возможно, зубы сломались до уровня корня, а может быть, сломались полностью, включая корни. В любом случае, стоматологи при восстановлении зубного ряда установили импланты на месте отсутствующих зубов.
«Если судить по фотографиям, которые мы видим в последнее время, Татьяне поставили импланты, а на них циркониевые коронки с левой стороны сверху, где была травма, а на остальных зубах на верхней челюсти установлены виниры.
Предположительно, оттенок цвета виниров Bleach 2 или Bleach 3. Bleach 2 — это ярко-белый цвет виниров, практически без желтизны. Подобные оттенки могут выгодно смотреться на сцене, в свете софитов и на фоне яркого макияжа. В оттенке Bleach 3 уже появляется небольшой процент желтого пигмента. Однако оттенки виниров Bleach 2 и Bleach 3 остаются в пределах натуральной палитры», - рассказал врач.
Он также допустил, что до установки имплантов и виниров у Татьяны стояли временные пластиковые коронки, которые обеспечивали ежедневный комфорт.
«Во время лечения проводились сложные хирургические и ортопедические манипуляции, в ходе которых стоматологи не только установили импланты и виниры, но и поменяли форму зубов», - заключил доктор.