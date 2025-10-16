Стоматолог Лабухин назвал опасными эксперименты с татуировками на живых зубах
© Freepik
Тренд на татуированные зубные коронки недолговечен в нашей стране, рассказал сайту «Страсти» практикующий стоматолог Максим Лабухин. С технической точки зрения процедура довольно простая: современные многослойные коронки позволяют «встроить» практически любое изображение — узор, символ или даже миниатюрный портрет. Но возникает вопрос: кто на самом деле сможет оценить эту красоту и стоит ли за нее столько переплачивать?
Сегодня услуга нанесения рисунка на коронки востребована в США и Китае. Однако идея не нова: мода на такие украшения появилась еще в 1970-е годы и с тех пор время от времени возвращается.
«Технология создания зубной «татуировки» отличается от росписи на коже. Сначала коронка изготавливается по стандартной схеме: основа из металла или циркония, сверху — керамические слои. Рисунок наносится не на поверхность, а на один из внутренних слоев. Зубной техник использует безопасные пигментированные краски и вручную прорисовывает детали. Здесь важен не только профессионализм сотрудника стоматологии, но и его художественный вкус: по сути, он работает как ювелир. Затем изображение «запечатывается» прозрачной глазурью, которая защищает его от истирания и придает естественный блеск. В результате получается изображение, которое, по сути, с вами навсегда», - сказал медицинский директор федеральной сети стоматологии МИА.РФ.
Чаще всего такую услугу заказывают молодые люди, желающие найти необычный способ самовыражения. Практической пользы у такого решения нет — это чистая эстетика и желание удивить. Массовым трендом оно никогда не было: это скорее экзотика, рассчитанная на единичных смельчаков.
Для здоровья такие «татуировки» не опасны. Все используемые материалы биосовместимые и не вызывают аллергических реакций. Но существует другой фактор — психологический. Через какое-то время рисунок может надоесть, и тогда изменить его будет невозможно без полной замены коронки. По сути, это такой же серьезный шаг, как и татуировка на теле: легко передумать не получится.
Под вопросом и целесообразность дент-арта. Если зуб находится в глубине ротовой полости, ваше преображение увидит разве что очень любопытный знакомый или врач-стоматолог. А тогда стоит ли переплачивать?
Почему же в России этот тренд не прижился? Причина проста — слишком низкий спрос, говорит Лабухин. Качественно выполнить работу могут многие современные лаборатории, но клиники не спешат рекламировать услугу: она слишком нишевая. Дополнительная стоимость изображения составляет около 10–15 тысяч рублей сверх цены самой коронки. В итоге это дорогое удовольствие ради мимолетной прихоти или экстравагантного аксессуара.
«Куда более опасны эксперименты с рисунками прямо на живом зубе. Для этого применяют кислотное травление и специальные смолы, что повреждает естественную эмаль. А если владелец захочет избавиться от «украшения», зуб придется дополнительно стачивать. Поэтому если очень хочется это сделать, то лучше нанести рисунок на искусственное покрытие, чем на живую ткань», - поделился Лабухин.
Прежде чем решиться на портрет звезды, рыбку, лисичку или цветочек на зубе, взвесьте все за и против. Возможно, деньги, потраченные на эту услугу, пригодятся для более полезной стоматологической процедуры. А если хочется выделиться, способов достаточно: новая прическа, стильная одежда или аксессуары. Всё это легко изменить, если надоест. А зуб — не лучший холст для экспериментов. Самой красивой во все времена остается здоровая улыбка, заключил врач.