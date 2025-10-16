Стоматолог Лабухин назвал опасными эксперименты с татуировками на живых зубах

Чаще всего такую услугу заказывают молодые люди, желающие найти необычный способ самовыражения. Практической пользы у такого решения нет — это чистая эстетика и желание удивить. Массовым трендом оно никогда не было: это скорее экзотика, рассчитанная на единичных смельчаков.

Для здоровья такие «татуировки» не опасны. Все используемые материалы биосовместимые и не вызывают аллергических реакций. Но существует другой фактор — психологический. Через какое-то время рисунок может надоесть, и тогда изменить его будет невозможно без полной замены коронки. По сути, это такой же серьезный шаг, как и татуировка на теле: легко передумать не получится.

Под вопросом и целесообразность дент-арта. Если зуб находится в глубине ротовой полости, ваше преображение увидит разве что очень любопытный знакомый или врач-стоматолог. А тогда стоит ли переплачивать?

Почему же в России этот тренд не прижился? Причина проста — слишком низкий спрос, говорит Лабухин. Качественно выполнить работу могут многие современные лаборатории, но клиники не спешат рекламировать услугу: она слишком нишевая. Дополнительная стоимость изображения составляет около 10–15 тысяч рублей сверх цены самой коронки. В итоге это дорогое удовольствие ради мимолетной прихоти или экстравагантного аксессуара.