Улыбка может многое рассказать о человеке, и примеры Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян ярко иллюстрируют это утверждение. Актрисы приобрели популярность не только благодаря своей харизме и талантам, но и постоянным перепалкам друг с другом. Между тем, знаменитости во многом похожи — обе имеют привлекательную внешность и практически безупречные зубы. О тайнах, которые скрывают улыбки избранниц Павла Прилучного, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Агата Муцениеце

Эта российская звезда театра и кино известна яркими ролями, бурной личной жизнью и, конечно, красотой. Агата принимала участие в фильмах и телесериалах, которые пришлись зрителям по душе. Улыбка знаменитости — это сочетание искренности и уверенности в себе, что делает ее притягательной и вызывает доверие у поклонников.

Актриса выглядит значительно моложе своих лет, и это порождает слухи о ее многочисленных операциях по улучшению внешности. Однако бывшая супруга Прилучного утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. При этом она не отрицает, что серьезно занималась зубами.