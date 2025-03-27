Стоматолог Арам Давидян указал на виниры актрис Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян
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Улыбка может многое рассказать о человеке, и примеры Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян ярко иллюстрируют это утверждение. Актрисы приобрели популярность не только благодаря своей харизме и талантам, но и постоянным перепалкам друг с другом. Между тем, знаменитости во многом похожи — обе имеют привлекательную внешность и практически безупречные зубы. О тайнах, которые скрывают улыбки избранниц Павла Прилучного, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
Агата Муцениеце
Эта российская звезда театра и кино известна яркими ролями, бурной личной жизнью и, конечно, красотой. Агата принимала участие в фильмах и телесериалах, которые пришлись зрителям по душе. Улыбка знаменитости — это сочетание искренности и уверенности в себе, что делает ее притягательной и вызывает доверие у поклонников.
Актриса выглядит значительно моложе своих лет, и это порождает слухи о ее многочисленных операциях по улучшению внешности. Однако бывшая супруга Прилучного утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. При этом она не отрицает, что серьезно занималась зубами.
Профессионал сразу увидит, что актриса побывала у стоматолога. Данный факт трудно отрицать, глядя на ее белоснежные зубы, точнее, виниры. Это специальные пластины из керамики, которые закрывают видимые поверхности для улучшения эстетики улыбки. Они эффективны при различных дефектах эмали, например, при неровностях или потемнении цвета.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Установка виниров обычно не занимает много времени: нужно прийти на предварительный осмотр, сделать сканирование и после их изготовления в лаборатории провести установку. Качественные пластины, или чехольчики на зубы, имеют высокую прочность и при хорошем уходе могут прослужить много лет. Главные преимущества виниров — сохранение структуры зубов и получение максимально естественного результата.
В случае с Агатой Муцениеце специалист почему-то решил сделать верхние зубы довольно крупными, поэтому они доминируют в улыбке над нижними. В идеале такого быть не должно, ведь главный секрет красоты — это гармония. Следует отметить, что в целом все неплохо, но разницу в размерах лучше устранить, чтобы придать образу более естественный вид. Если не менять верхние зубы, то можно несколько сократить их длину и начать протезирование нижней челюсти.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Зепюр Брутян
Молодая российская актриса начинала свою карьеру в театре, а затем переключилась на кино и телевидение. Зепюр привлекла внимание зрителей удачными ролями в популярных проектах. Талант и яркая индивидуальность делают девушку перспективной фигурой в отечественном кинематографе. Актриса не так давно появилась светской тусовке, но уже успела очаровать поклонников своей внешностью. Вместе с тем, они считают, что Зепюр усовершенствовала черты лица с помощью пластики и не раз обращалась к стоматологам.
Сегодня вторая жена Павла Прилучного обладает яркой и игривой улыбкой, которая подчеркивает ее обаяние, но при этом имеет индивидуальные особенности: достаточно крупные центральные резцы, за которыми следуют уже гораздо более мелкие боковые зубы. Если сравнить ее улыбку сейчас и в прошлом, то станет совершенно очевидно, что зубы Зепюр Брутян претерпели определенные изменения.
Можно с уверенностью сказать, что актриса проходила ортодонтическое лечение. Были проведены и другие манипуляции, например, отбеливание эмали. Это популярная стоматологическая процедура, направленная на устранение пигментации и возвращение зубам их естественного цвета. Причины потемнения зубов могут быть разные: частое потребление кофе, чая, красного вина, а также естественные возрастные процессы. Существует несколько методов отбеливания, самое эффективное среди них — профессиональное лечение в стоматологическом кабинете.
Возможно также, что девушке провели установку керамических виниров, которые значительно улучшают вид зубов и стоят достаточно дорого. В любом случае, в настоящий момент она выглядит обворожительно и пленяет всех своей непосредственностью.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Известно, что улыбка — визитная карточка публичных персон, поэтому вряд ли Зепюр на этом экономила. У девушки от природы неплохие зубы, но над ними точно потрудились профессионалы. Благодаря их мастерству внешность жены Прилучного стала идеальной.
Агата и Зепюр привлекают внимание не только успешным исполнением ролей, но и особым обаянием, которое они излучают. Каждая из девушек использует свою улыбку как инструмент для создания запоминающихся образов. Индивидуальные особенности делают их талантливыми актрисами и яркими личностями, способными заряжать окружающих положительной энергией.