Стоит 12 миллионов и выше: стоматолог об обновленной улыбке Басты

Стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина рассказала, что стоимость обновленной улыбки рэпера Басты может доходить до 12 млн рублей и выше. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

«У Басты достаточно хорошие исходные данные: в одном из интервью многолетней давности можно увидеть, что зубы выглядят здоровыми. При этом верхний зубной ряд при улыбке визуализировался слабо — такое бывает ввиду неправильного прикуса, при высокой стираемости зубов или из-за анатомических особенностей верхней челюсти», - говорит Екатерина.