Стоит 12 миллионов и выше: стоматолог об обновленной улыбке Басты
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Стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина рассказала, что стоимость обновленной улыбки рэпера Басты может доходить до 12 млн рублей и выше. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».
«У Басты достаточно хорошие исходные данные: в одном из интервью многолетней давности можно увидеть, что зубы выглядят здоровыми. При этом верхний зубной ряд при улыбке визуализировался слабо — такое бывает ввиду неправильного прикуса, при высокой стираемости зубов или из-за анатомических особенностей верхней челюсти», - говорит Екатерина.
Публичность налагает дополнительные требования к внешнему виду, и неудивительно, что со временем Баста обратился к стоматологам, чтобы обновить улыбку. Очевидно, что он установил керамические реставрации на все зубы, о чём свидетельствует и его рассказ о курьёзном случае на концерте, когда он микрофоном выбил себе временную реставрацию — их носят до того, как изготовят и зафиксируют постоянные.
Екатерина Аверина
Стоматолог, ортопед-гнатолог
«Результат налицо: оттенок новой улыбки бросается в глаза, мы не видим естественного рельефа и прозрачного режущего края зубов, но наверняка таков и был запрос Басты — камера более дружелюбна к ярким белым зубам. При этом нижняя треть лица никак не изменилась, что свидетельствует о том, что с высотой прикуса специалисты не работали. Кроме того, виниры повторяют форму зубов рэпера, поэтому единственное, что действительно изменилось — это их оттенок.
Экспозиция резцов также осталась слабой, верхние зубы по-прежнему незначительно визуализируются при улыбке. Сохранились и щёчные коридоры (объёмное пространство между зубами и щекой) — следствие узкой верхней челюсти. Все эти несовершенства исправляются путём ортодонтического лечения по желанию пациента», - сообщила специалист.
Примерная стоимость такого тотального преображения — от двух до 12 миллионов рублей или выше, в зависимости от того, насколько именитый доктор выполнял эту работу.
Екатерина Аверина
Стоматолог, ортопед-гнатолог