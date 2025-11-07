Стимулирует выброс гормона стресса: кому лучше отказаться от употребления кофе

Для миллионов людей утренний кофе — это ритуал, источник бодрости и удовольствия. Но так ли он безобиден? О том, как кофе влияет на пищеварение, гормональный фон и обмен веществ, сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Для многих он является неотъемлемой частью начала дня. Однако, вокруг его влияния на здоровье ведутся постоянные споры. Одни исследования говорят о пользе, другие предупреждают о рисках.

Генетика и кофе: почему все метаболизируют кофеин по-разному

Как пояснила нутрициолог, метаболизм кофеина во многом зависит от генетики. За скорость его расщепления в печени отвечает ген CYP1A2. Некоторые люди имеют вариативность этого гена, из-за которого кофеин выводится медленно из организма. Это может вызывать выраженную тревожность, бессонницу и учащенное сердцебиение даже от небольшой порции кофе. Таким людям стоит быть особенно осторожными. Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в черном и зеленом чае, какао-бобах, шоколаде и даже в некоторых лекарствах.

Польза кофе

Кофе — это сложная смесь из сотен веществ. Среди них есть как полезные антиоксиданты и полифенолы, так и компоненты, способные навредить при определенных условиях.

Потенциальная польза:

Защита мозга и нервной системы. Умеренное потребление кофе связывают со снижением риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Кофеин может временно улучшать концентрацию внимания и кратковременную память.

Снижение риска депрессии. Некоторые исследования показывают, что каждая чашка кофе в день может уменьшать риск развития депрессии на 8%.

Антиоксидантный эффект. Кофе является богатым источником антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и хроническим воспалением в организме.

Регуляция уровня сахара. Некоторые компоненты кофе могут способствовать расщеплению жиров и улучшать чувствительность к инсулину, что снижает риск развития диабета 2 типа.

Потенциальный вред и риски

Нарушение сна. Кофеин блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое отвечает за чувство усталости и готовит организм ко сну. Период полураспада кофеина составляет 4-5 часов, но его эффект может ощущаться до 8 часов. Употребление кофе после 14-16 часов может сдвигать биоритмы, сокращать время глубокого сна и вызывать утреннюю усталость.

Влияние на надпочечники и стресс. Кофеин стимулирует выброс гормона стресса — кортизола. Регулярное искусственное «взбадривание» может привести к истощению надпочечников, создавая порочный круг: энергии становится меньше, а потребность в кофе — больше.

Проблемы с пищеварением. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Употребление его натощак может повреждать слизистую желудка, усугублять симптомы гастрита, ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) и вызывать изжогу.

Влияние на усвоение минералов. Хлорогеновая кислота в кофе ухудшает всасывание железа, а кофеин может снижать усвоение кальция и способствовать его выведению, что создает риск для здоровья костей. Также кофеин обладает мочегонным эффектом и может вымывать магний.

Проблемы с качеством зерен. Дешевые сорта кофе, как правило - зерна низкого качества, которые могут быть обсеменены плесенью. В кофе без кофеина их содержание может быть еще выше, так как кофеин является естественным противогрибковым агентом.

Кофе со сливками или молоком: отдельные риски