Стилист разобрала образы Киркорова из шоу «Мастер игры» и нашла в них недочеты
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В выходные на ТНТ состоялся финал телешоу «Мастер игры», в котором принимал участие Филипп Киркоров. Артист был вынужден покинуть проект раньше времени из-за смерти отца Бедроса Киркорова. Король поп-эстрады смог удивить зрителей в каждой новой серии яркими и необычными образами. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила наряды экс-супруга Примадонны.
Практически весь гардероб на проекте певец составил из брендовых вещей. Например, в одной из серий Филипп появился в пиджаке от Versace стоимостью в 400 тыс. рублей, в другой — в луке от Dolce Gabbana, где один элемент одежды стоит как минимум 150−200 тыс. рублей.
В шоу Филипп, по мнению стилиста, демонстрирует идеально подобранные брендовые наряды по форме, цвету и фактуре. Однако отдельные элементы смотрятся негармонично, а сами образы не объединены единой идеей, считает Александра.
«Так очки угольной формы явно диссонируют с округлыми чертами лица Филиппа. Певцу гораздо больше подошли бы очки с круглой оправой. Если говорить в целом о гардеробе артиста, который он демонстрировал в передаче, следует отметить отсутствие единой идеи, концепции его образов. Царские наряды от Dolce Gabbana сменяются урбанистическими мотивами газетных принтов (костюм в серо-черных тонах с красными пуговицами) и пляжных зарисовок (костюм с солнцем и пальмами)»
Саша Стиль
Стилист
Идеальным стилист назвала образ исполнителя хита «Цвет настроения синий» с рубашкой восточной стиле, головным убором круглой формы и ботинками с закругленным мысом. Однако Саша Стиль отметила, что данная цветовая гамма не подходит артисту — ему гораздо больше идут яркие оттенки, нежели пастельные коричневые, уверена имиджмейкер.
«Единственное, что объединяет наряды Киркорова это стилевое направление- драма, но у индивидуального стиля есть идея. Какая идея у Киркорова и является ли он иконой собственного стиля? Этот момент вызывает куда больше вопросов»
Саша Стиль
Стилист
Несмотря на это, как объясняет Александра, певец доказал, что имидж может быть мощным оружием в шоу-бизнесе, а готовность к экспериментам и умение работать с профессионалами — залогом успеха.