Стилист разобрала образы Киркорова из шоу «Мастер игры» и нашла в них недочеты

В выходные на ТНТ состоялся финал телешоу «Мастер игры», в котором принимал участие Филипп Киркоров. Артист был вынужден покинуть проект раньше времени из-за смерти отца Бедроса Киркорова. Король поп-эстрады смог удивить зрителей в каждой новой серии яркими и необычными образами. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила наряды экс-супруга Примадонны.

Практически весь гардероб на проекте певец составил из брендовых вещей. Например, в одной из серий Филипп появился в пиджаке от Versace стоимостью в 400 тыс. рублей, в другой — в луке от Dolce Gabbana, где один элемент одежды стоит как минимум 150−200 тыс. рублей.

В шоу Филипп, по мнению стилиста, демонстрирует идеально подобранные брендовые наряды по форме, цвету и фактуре. Однако отдельные элементы смотрятся негармонично, а сами образы не объединены единой идеей, считает Александра.