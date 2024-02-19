Стиль жены мафиози: что это за тренд и как его внедрить в повседневный гардероб

На смену популярному этой зимой движению Slavic girl пришло - mob wife. То ли видео Сары Аркури об основах эстетики взбудоражило общественность, то ли видео Кайлы Тривьери произвело такой фурор, а может, это движение и вовсе приурочено к 25-летнему юбилею американского сериала «Клан Сопрано», но образ «жены мафиози» действительно стал трендом. Что он из себя представляет и как его внедрить в гардероб – отвечает «Страстям» практикующий стилист Ольга Майорова.

Кто она, жена мафиози?

Во время выхода сериала прототипом Кармелы Сопрано и Адрианы Ла Серва вовсе не были жены мафиози, это были совершенно обычные женщины Нью-Джерси, которые были покупательницами в торговых центрах. Ее образ немного вульгарен, она любит выставлять напоказ свой достаток, носит кожаные или меховые вещи, любит яркий анималистичный принт, пышную прическу и золотые серьги-кольца. Ее макияж неряшлив, будто она спешила и накрасилась, как попало, даже чрезмерно.