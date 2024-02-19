Стиль жены мафиози: что это за тренд и как его внедрить в повседневный гардероб
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На смену популярному этой зимой движению Slavic girl пришло - mob wife. То ли видео Сары Аркури об основах эстетики взбудоражило общественность, то ли видео Кайлы Тривьери произвело такой фурор, а может, это движение и вовсе приурочено к 25-летнему юбилею американского сериала «Клан Сопрано», но образ «жены мафиози» действительно стал трендом. Что он из себя представляет и как его внедрить в гардероб – отвечает «Страстям» практикующий стилист Ольга Майорова.
Кто она, жена мафиози?
Во время выхода сериала прототипом Кармелы Сопрано и Адрианы Ла Серва вовсе не были жены мафиози, это были совершенно обычные женщины Нью-Джерси, которые были покупательницами в торговых центрах. Ее образ немного вульгарен, она любит выставлять напоказ свой достаток, носит кожаные или меховые вещи, любит яркий анималистичный принт, пышную прическу и золотые серьги-кольца. Ее макияж неряшлив, будто она спешила и накрасилась, как попало, даже чрезмерно.
Женщина в современном движении mob wife носит черный цвет, кожу, короткие юбки и платья, высокие сапоги на каблуках, длинную пышную шубу, много золота и массивные солнечные очки. Она делает акцентный макияж глаз, добавляет нюдовую помаду и рисует контур карандашом для губ, либо красит их ярко-красной помадой.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Образы в стилистике mob wife были замечены на Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер на показе Jacquemus, даже Майли Сайрус на вручении премии Грэмми была в разных образах в кавер версии этого тренда.
Как повторить этот образ
Первое, с чего нужно начать, — это макияж. Это одна из основ образа. Современный бьюти образ mob wife не обходится без плотного тонального крема, густо прокрашенных ресниц, карандаша для глаз или классических смоки со стрелками и красной помады (либо коричневой с карандашом для губ, который выходит за контур губ). Укладка должна быть объемной, как у моделей 90-х с пышным прикорневым объемом.
Повторяя этот образ вовсе необязательно покупать винтажную шубу и использовать известные бренды, вполне подойдут вещи из вашего гардероба. Главное – чтобы вещи были черного цвета. Но, если хочется больше достоверности, можно приобрести длинную шубу из экомеха, каких сейчас очень много в магазинах, благодаря тренду Slavic girl, дополнить образ высокими сапогами, сумкой tote и акцентными серьгами из желтого металла.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Но не столько одежда и макияж помогут повторить этот образ, сколько уверенный, чуть надменный взгляд и манера вести беседу. Ведь mob wife говорит, что думает, вне зависимости от того, что о ней подумают окружающие, она уверена в себе и ничего не боится, так как она находится под покровительством своего мужа-мафиози.
«Тренд на mob wife продолжится недолго, поэтому, подбирая образ, выбирайте вещи, которые сможете потом носить. Длинную шубу можно будет сочетать с прямыми джинсами, расслабленным джемпером и кроссовками. Высокие сапоги отлично впишутся в романтичные образы с летящими платьями или сатиновыми юбками, а серьги могут стать акцентом базового комплекта», - заключила эксперт.