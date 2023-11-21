Стало известно, как поведение мамы может спровоцировать аллергию у ребенка
Психолог Чен рассказала, как поведение мамы может спровоцировать аллергию у ребенка.
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Психолог и специалист по психосоматике Карина Чен в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, как поведение мамы может спровоцировать аллергию у ребенка.
Аллергия — это сложный и странный процесс, который охватывает целый комплекс процессов в организме. Но вы наверняка слышали, что у этого недуга есть психологические корни. И психосоматика подтверждает это.
Как «запускается» аллергия?
У нашего тела есть каналы восприятия, своеобразные локаторы, сканирующие пространство (обоняние, вкус, слух и т.д.). Если вдруг происходит стрессовое событие в момент контакта с неким животным, едой и т.д., то наши органы чувств передают сигнал опасности в мозг (например, ребенок пьет молоко, и вдруг мама начинает грозно отчитывать его за двойку). Таким образом формируется триггер – молоко, и в дальнейшем появляется аллергия на молоко (молочные продукты). Как только человек контактирует с предметом опасности, в мозг передается тревожный импульс.
Человек может забыть про эту ситуацию, но на подсознательном уровне все равно остается. Вот почему нам непонятно, откуда берется аллергия на те или иные продукты, шерсть, пух и т.д.
А как же люди, у которых нет аллергии? Они что, никогда не испытывали стресса? Все зависит от психики, если человек менее возбудим, стрессоустойчив, то большая вероятность того, что в подсознательном процессе триггеры вообще не появятся.
Психолог рассказала реальную историю из своей практики. К ней обратилась мама 16-летнего мальчика, который страдал аллергией на кошек, в детстве у него был котенок, и никаких реакций не возникало. Как так? Почему он стал аллергиком? Он очень хотел завести кота, но с аллергией на это было невозможно.
«На первой же консультации мы погрузились в его воспоминания, нашли тот самый случай, когда в подсознании мальчика появилась установка, что кошки — это опасность. Когда ему было пять, они с семьей гуляли по набережной, и он увидел кота. Когда малыш подбежал к нему, мама крикнула: «Не трогай его, он может поцарапать тебя и ты заразишься инфекцией!». Психика ребенка восприняла это как угрозу. В подсознании сформировалась программа, что кошки = опасность. Эту ситуацию мы проработали и спустя месяц, мечта ребенка осуществилась, и они завели кота», – поделилась Карина.
Так что аллергия — это не приговор на всю жизнь, как говорят многие врачи. Безусловно, любые проблемы, как и психосоматические, необходимо решать комплексно, обращаясь за помощью не только к психологам, но, прежде всего, к врачам. Психологическая работа в дополнение к жизненно необходимым лекарствам даст оптимальные результаты.