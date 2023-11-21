Стало известно, как поведение мамы может спровоцировать аллергию у ребенка

Психолог и специалист по психосоматике Карина Чен в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, как поведение мамы может спровоцировать аллергию у ребенка.

Аллергия — это сложный и странный процесс, который охватывает целый комплекс процессов в организме. Но вы наверняка слышали, что у этого недуга есть психологические корни. И психосоматика подтверждает это.

Как «запускается» аллергия?

У нашего тела есть каналы восприятия, своеобразные локаторы, сканирующие пространство (обоняние, вкус, слух и т.д.). Если вдруг происходит стрессовое событие в момент контакта с неким животным, едой и т.д., то наши органы чувств передают сигнал опасности в мозг (например, ребенок пьет молоко, и вдруг мама начинает грозно отчитывать его за двойку). Таким образом формируется триггер – молоко, и в дальнейшем появляется аллергия на молоко (молочные продукты). Как только человек контактирует с предметом опасности, в мозг передается тревожный импульс.

Человек может забыть про эту ситуацию, но на подсознательном уровне все равно остается. Вот почему нам непонятно, откуда берется аллергия на те или иные продукты, шерсть, пух и т.д.

А как же люди, у которых нет аллергии? Они что, никогда не испытывали стресса? Все зависит от психики, если человек менее возбудим, стрессоустойчив, то большая вероятность того, что в подсознательном процессе триггеры вообще не появятся.