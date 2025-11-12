«Стала поспокойнее»: Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Телеведущий Михаил Галустян уже много лет работает вместе с артисткой Ольгой Бузовой. В конце октября они вновь встретились на съемочной площадке шоу «Сокровища императора» в Китае. В перерыве между дублями Михаил рассказал сайту «Страсти», как Ольга изменилась за последнее время, и намекнул на перемены в ее личной жизни.

По словам Галустяна, сейчас телеведущая стала более спокойной. Точной причины изменений он не знает, но допускает, что это может быть связано с тем, что у Ольги сейчас все хорошо.

«Знаете, Оля стала поспокойнее. Раньше она просто все время пела свои песни, а сейчас… Она стала более задумчивой что ли. Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо (улыбается)», — поделился Михаил.

Актер отметил, что ему нравятся эти перемены в коллеге, но также он понимает — зрителям нужна та Ольга, что всегда идет вперед и знает, что сказать в любой ситуации.

«Когда она работает, я думаю, не только мне, но и всем нужны ее въедчивость, упорность, желание идти до конца. Оля как партнер, ведущая всегда знает, что сказать, даже когда я где-то не понимаю, что спрашивать и о чем говорить с участниками», — рассказал Михаил.

Полное интервью с Михаилом Галустяном о съемках 3 сезона шоу «Сокровища императора» читайте на сайте «Страсти».