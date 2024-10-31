«Способствует загущению крови»: диетолог предупредила об опасности инжира
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Инжир – сочный плод с большим количеством семян. Растение известно под разными названиями: смоква, смоковница, фига, винная ягода и тутовый фикус. По одной из легенд, Октавиан Август был убит своей женой отравленным плодом фигового дерева. В беседе с сайтом «Страсти» врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова рассказала о вреде и пользе инжира для здоровья.
Как отметила специалист, инжир употребляют как в свежем, так в сушеном, вяленом и консервированном виде. На полках магазинов чаще всего его можно найти в отделе сухофруктов, поэтому важно стараться включать инжир в свой рацион в сезон, когда он максимально доступен и полезен.
Свежий инжир хранится не более 10 дней в холодильнике в открытом контейнере, поэтому его надо съедать как можно быстрее. Мыть его следует непосредственно перед употреблением, чтобы он не испортился. Для увеличения срока хранения плоды можно заморозить или засушить, но остерегаться образования плесени.
Несмотря на то, что инжир малокалориен – всего 54ккал на 100г, он содержит большое количество углеводов – 13.7г, из которых 11.2г сахаров и всего 2.5г клетчатки. По разным данным он содержит от 24% до 75% сахаров, поэтому нежелательно есть более 5-10 плодов в сутки особенно при наличии нарушений углеводного обмена.
«Плоды очень сочные и сладкие, и являются отличной альтернативой магазинным сладостям. Такой десерт всем придется по вкусу, ведь он содержит минимум калорий и много полезных веществ»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины
Инжир содержит большое количество витаминов (А, бета-каротин, К, группы В) и микроэлементов (кальций, магний, железо, калий, медь, марганец), а также органических кислот и дубильных веществ.
По содержанию калия инжир уступает лишь орехам, что делает его весьма привлекательным для людей с гипертонией и страдающих от отеков.
Польза инжира для здоровья
- За счет большого содержания калия инжир способствует устранению отеков, обладает мочегонным эффектом.
- Совместно с магнием нормализует артериальное давление, работу сердечной мышцы, снижает вероятность появления тромбов и учащенного сердцебиения.
- Магний и витамин В6 в составе плодов повышают устойчивость к стрессу, расслабляют, стабилизируют эмоциональное состояние, улучшают качество сна.
- Помогает разжижать кровь, уменьшая риски инфарктов и инсультов.
- Нормализует работу ЖКТ за счет мягкого слабительного эффекта, способствуя естественным процессам детоксикации.
- Кальций участвует в профилактике остеопороза и кариеса.
- За счет содержания триптофана способствует подъему настроения и нормализации сна за счет выработки серотонина и мелатонина.
- Повышает либидо и помогает бороться с простатитом.
- Инжир богат флавоноидами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
- За счет богатой витаминно-микроэлементной базы инжир способствует улучшению иммунитета, повышая устойчивость к бактериям и вирусам.
Вред инжира для здоровья
Как такового вреда инжир принести не может, но его с осторожностью следует употреблять аллергикам и гипотоникам, чтоб не усугубить свое состояние.
- За счет витамина К инжир способствует загущению крови – надо быть осторожными при склонности к тромбозам и учитывать это при употреблении препаратов для разжижения крови.
- За счет большого количества сахара следует ограничивать его количество при сахарном диабете, подагре и заболеваниях ЖКТ, т.к. может способствовать повышенному газообразованию и вызывать диарею.
- При ожирении обязательно дозируем количество свежего инжира в рационе (100-150г) и ограничивать до 1-2 штучек в день в высушенном виде, т.к. после сушки у него повышается гликемический индекс.
- Следует быть осторожными при камнях в почках, так как за счет мочегонного эффекта инжир может спровоцировать движение камней.
«Я рекомендую съедать не более 3-5 плодов в день, чтобы получить максимум пользы и не навредить своему организму. Любые излишества оказывают лишь негативный эффект. Инжир – отличная замена сладостям без вреда для фигуры»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины
Свежий или сушеный инжир можно добавить в утреннюю кашу, но следует соблюдать меру. Пара штучек не принесут вреда. Однако для перекусов это не лучший вариант.