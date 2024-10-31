«Способствует загущению крови»: диетолог предупредила об опасности инжира

Инжир – сочный плод с большим количеством семян. Растение известно под разными названиями: смоква, смоковница, фига, винная ягода и тутовый фикус. По одной из легенд, Октавиан Август был убит своей женой отравленным плодом фигового дерева. В беседе с сайтом «Страсти» врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова рассказала о вреде и пользе инжира для здоровья.

Как отметила специалист, инжир употребляют как в свежем, так в сушеном, вяленом и консервированном виде. На полках магазинов чаще всего его можно найти в отделе сухофруктов, поэтому важно стараться включать инжир в свой рацион в сезон, когда он максимально доступен и полезен.

Свежий инжир хранится не более 10 дней в холодильнике в открытом контейнере, поэтому его надо съедать как можно быстрее. Мыть его следует непосредственно перед употреблением, чтобы он не испортился. Для увеличения срока хранения плоды можно заморозить или засушить, но остерегаться образования плесени.

Несмотря на то, что инжир малокалориен – всего 54ккал на 100г, он содержит большое количество углеводов – 13.7г, из которых 11.2г сахаров и всего 2.5г клетчатки. По разным данным он содержит от 24% до 75% сахаров, поэтому нежелательно есть более 5-10 плодов в сутки особенно при наличии нарушений углеводного обмена.