«Специфический вид»: пластический хирург раскрыла секреты внешности Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак даже на заре своей карьеры всегда выделялась на фоне красивых коллег. Ее внешность была специфичной, но зато харизма затмевала самых идеально сложенных девушек на ТВ. Ложилась ли под нож блондинка в шоколаде, чтобы исправить несовершенства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.

Эксперт уверена, что Ксения Анатольевна в настоящее время очень далека от пластических операций. Форма носа и ее выдающаяся челюсть, ставшие отличительными чертами, никогда не менялись, если вглядываться в фотографии. Однако хирург обнаружила на снимках ведущей следы ретуши и отметила хорошую работу визажиста, который с помощью скульптурирования скрывает некоторые недостатки.

Конечно же, Собчак прибегает к помощи косметологов, чтобы поддерживать здоровый тонус кожи и подтянуть некоторые проблемные зоны. Для этого обычно используются филлеры, которые не дают овалу лица «поплыть».