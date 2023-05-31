Специалист в области криминалистики Лев Бертовский рассказал, что движет людьми совершать теракты

Ученый-юрист, специалист в области криминалистики, профессор МГУ Лев Бертовский рассказал порталу «Страсти», что движет людьми совершать теракты. По его словам, одна из мотиваций – деньги.

Мы спросили Бертовского, кто способен на теракт и можно ли составить психологический портрет такого человека. На это собеседник ответил: «Одна из мотиваций – «за деньги». А исполнители, как показывает опыт в большинстве своем, - это люди, которые фанатично подвержены какой-то идее. У Далай-ламы (Далай-лама XIV — духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира, прим. «Страсти») была очень интересная работа, написанная вместе с американским психологом Полом Экманом (Пол Экман — американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, межличностного общения. Консультант популярного телесериала «Обмани меня», а также прототип его главного героя, доктора Лайтмана, прим. «Страсти»). Называлась «Мудрость Востока и Запада». Там как раз была мысль о том, что человек, который испытывает какие-то эмоции, он перекрывает свои информационные каналы и не пропускает информацию, которая противоречит его внутренним убеждениям. Такая информация накапливается, и когда-то на определенном этапе она доходит до критической отметки. В этот момент человек готов уже много чего сделать. Причины разные: фанатичное верование, фанатичная ненависть к чему-либо (в том числе к какой-то национальности, например)».

Бертовский назвал себя материалистом: по его убеждению, «всем движут деньги».

«В основе какие-то материальные отношения. Любая война – это тоже деньги, и любые теракты – это тоже деньги. Все это деньги», - сказал собеседник.

Мы спросили, почему так получилось, что виновных в теракте в Московском метрополитене, совершенном 8 августа 2000 года, до сих пор не нашли. На это он ответил, что «не владеет ситуацией».

«Мы тогда отрабатывали, я участвовал практически во всех расследованиях, связанных со взрывами именно в тот период, в 99-м. Осматривал, работал на Каширском шоссе (террористический акт на Каширском шоссе в Москве - взрыв в многоквартирном жилом доме 13 сентября 1999 года, прим. «Страсти»), в переходе Тушино (взрыв на рок-фестивале «Крылья» произошел 5 июля 2003 года около метро «Тушинская» и Тушинского аэродрома в Москве, прим. «Страсти») и т. д. Но мы тогда отрабатывали места происшествий, а потом передавали, и расследование уже вели совершенно другие люди. Поэтому не могу сказать: нашли, не нашли», - сообщил он.

Бертовский затруднился привести статистику раскрываемости террористических актов.

«Насколько я помню, те, которые на слуху, во всяком случае, что касается Каширского шоссе, Ачимез Гочияев (один из организаторов террористических актов – прим. «Страсти») был уничтожен потом. И его пособники тоже были уничтожены. Были еще сотрудники правоохранительных органах, которые халатно относились к своим обязанностям, они получили реальные сроки», - заявил он.

Подробнее о том, можно ли предотвратить преступления, читайте в нашем материале.