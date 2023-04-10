Специалист по уборке квартир после трупов рассказал об опасности запаха мертвого тела

Запах от мертвого тела, а также продукты его разложения, оставшиеся в квартире, опасны для здоровья. Они способны сильно ухудшить самочувствие: человек будет чувствовать головную боль и ощущать болезненное состояние, происходят ослабление иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Об этом порталу «Страсти» рассказал бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях.

«Был такой случай, ко мне обратился мой знакомый со словами: «Ничего не могу понять. Снимаю квартиру, но домой прихожу, и вот такое ощущение, что какой-то запашок присутствует». И говорит - плохо себя чувствует в квартире. Голова болит часто, недомогание какое-то, не отдыхаю», - рассказал собеседник.

Он приехал на место и обнаружил следы замывания и остатков разложения.

Хозяин квартиры признался – там, действительно, была найдена мертвая собака, и он все замыл. В итоге специалист зачистил то самое место: для этого пришлось срезать часть линолеума и убрать под ним. Впоследствии никакого запаха не было.