Специалист по уборке квартир после трупов рассказал об опасности запаха мертвого тела
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Запах от мертвого тела, а также продукты его разложения, оставшиеся в квартире, опасны для здоровья. Они способны сильно ухудшить самочувствие: человек будет чувствовать головную боль и ощущать болезненное состояние, происходят ослабление иммунитета и обострение хронических заболеваний.
Об этом порталу «Страсти» рассказал бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях.
«Был такой случай, ко мне обратился мой знакомый со словами: «Ничего не могу понять. Снимаю квартиру, но домой прихожу, и вот такое ощущение, что какой-то запашок присутствует». И говорит - плохо себя чувствует в квартире. Голова болит часто, недомогание какое-то, не отдыхаю», - рассказал собеседник.
Он приехал на место и обнаружил следы замывания и остатков разложения.
Хозяин квартиры признался – там, действительно, была найдена мертвая собака, и он все замыл. В итоге специалист зачистил то самое место: для этого пришлось срезать часть линолеума и убрать под ним. Впоследствии никакого запаха не было.
В другом случае соседи снизу стали жаловаться на плохое самочувствие в квартире. От постоянных головных болей семья переехала на дачу.
«Выяснилось, что в квартире сверху умер человек. И из-за этого к ним проникал запах и соответственно, вредные газы, яды, которые негативно влияли на самочувствие жителей квартиры снизу», - сказал он.
Специалист добавил, что разложение умерших происходит под влиянием бактерий при доступе воздуха и небольшой влажности. Вредным для человека считается запах смеси газов (сероводорода, аммиака, меркаптана и т.д.), выделяющихся при гниении трупа. В зависимости от причины смерти и условий пребывания трупа гниение может начаться очень быстро.
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