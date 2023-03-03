Специалист по работе с подсознанием Лидерман: как научить сны работать на вас
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Сны — это одна из самых неизученных частей человеческого существования. Одни говорят, что это портал к нашему прошлому, другие — к будущему, для третьих — это жизнь наших воплощений в других реальностях или заветные мечты. Точного ответа нет, но некоторые люди уже научились работать со снами себе на пользу. Специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассказала сайту-изданию «Страсти», что такое осознанные сновидения и чем они могут быть полезны.
Что такое осознанные сновидения?
Осознанные сновидения — это такие сны, в которых человек буквально осознает, что он спит и может управлять этим. Существование такого явления подтверждено и наукой, и эзотерическими практиками.
Осознанные сновидения могут быть полезны всем. Каждую ночь своей жизни мы можем узнать варианты развития нашего будущего и выбрать самый подходящий, можем понять, что нам нужно сделать в реальной жизни, чтобы много зарабатывать, выстроить гармоничные отношения, написать книгу или выиграть соревнования.
Что нужно для осознанного сна?
У сна есть две фазы — фаза быстрого и медленного сна. Во время быстрого сна идет подключение к подсознанию, а во время медленного – восстанавливается наш организм. Осознанные сновидения становятся доступны именно в быстрой фазе сна.
«Перед практикой важно поспать минимум 5 часов, чтобы организм успел отдохнуть. Можно поставить будильник и после пробуждения сфокусироваться на последнем приснившемся сне или любом другом, чтобы осознать себя в нем и провалиться туда», - поясняет Ирина Лидерман.
В осознанных сновидениях важны тишина, темнота и хороший вестибулярный аппарат. Под рукой всегда держите блокнот и ручку, чтобы записать информацию, которая придет в процессе практики.
Цель практики осознанных сновидений — попасть в фазу. «Это некий феномен, когда включается внимание и память. В фазе вы можете реализовать любой свой запрос. Подсознание это слышит и через сны ведет вас туда, где вы хотите оказаться».
С чем нужно быть осторожнее?
Есть несколько запретов и предупреждений на практику осознанных сновидений:
нельзя заниматься осознанными сновидениями, если вы страдаете лунатизмом
не бойтесь «подцепить» некую «сущность» при выходе из тела — это не произойдет
возможен стресс из-за ложного пробуждения
частое явление — сонный паралич
существует малая вероятность эффекта удушения
По словам специалиста, это все проявления фазы, которых не нужно бояться. Если вы проговариваете, что фаза — это реальность, вы привыкнете к этому, и все получится, уверена Лидерман.
Осознанные сновидения — это одна из многих практик работы с мышлением, которая сейчас становится популярной. Это не магия и не ритуалы, которых кто-то остерегается. Это работа с подсознанием, которую многие (около 25% людей раз в месяц видят такой сон) совершают даже неосознанно, а значит, без пользы для себя. А что будет, если даже во сне вы сознательно сможете решать проблемы, управлять собой и пространством? Жизнь однозначно изменится.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям