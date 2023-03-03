Специалист по работе с подсознанием Лидерман: как научить сны работать на вас

Сны — это одна из самых неизученных частей человеческого существования. Одни говорят, что это портал к нашему прошлому, другие — к будущему, для третьих — это жизнь наших воплощений в других реальностях или заветные мечты. Точного ответа нет, но некоторые люди уже научились работать со снами себе на пользу. Специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассказала сайту-изданию «Страсти», что такое осознанные сновидения и чем они могут быть полезны.

Что такое осознанные сновидения?

Осознанные сновидения — это такие сны, в которых человек буквально осознает, что он спит и может управлять этим. Существование такого явления подтверждено и наукой, и эзотерическими практиками.

Осознанные сновидения могут быть полезны всем. Каждую ночь своей жизни мы можем узнать варианты развития нашего будущего и выбрать самый подходящий, можем понять, что нам нужно сделать в реальной жизни, чтобы много зарабатывать, выстроить гармоничные отношения, написать книгу или выиграть соревнования.

Что нужно для осознанного сна?

У сна есть две фазы — фаза быстрого и медленного сна. Во время быстрого сна идет подключение к подсознанию, а во время медленного – восстанавливается наш организм. Осознанные сновидения становятся доступны именно в быстрой фазе сна.

«Перед практикой важно поспать минимум 5 часов, чтобы организм успел отдохнуть. Можно поставить будильник и после пробуждения сфокусироваться на последнем приснившемся сне или любом другом, чтобы осознать себя в нем и провалиться туда», - поясняет Ирина Лидерман.

В осознанных сновидениях важны тишина, темнота и хороший вестибулярный аппарат. Под рукой всегда держите блокнот и ручку, чтобы записать информацию, которая придет в процессе практики.

Цель практики осознанных сновидений — попасть в фазу. «Это некий феномен, когда включается внимание и память. В фазе вы можете реализовать любой свой запрос. Подсознание это слышит и через сны ведет вас туда, где вы хотите оказаться».

С чем нужно быть осторожнее?

Есть несколько запретов и предупреждений на практику осознанных сновидений:

нельзя заниматься осознанными сновидениями, если вы страдаете лунатизмом не бойтесь «подцепить» некую «сущность» при выходе из тела — это не произойдет возможен стресс из-за ложного пробуждения частое явление — сонный паралич существует малая вероятность эффекта удушения

По словам специалиста, это все проявления фазы, которых не нужно бояться. Если вы проговариваете, что фаза — это реальность, вы привыкнете к этому, и все получится, уверена Лидерман.