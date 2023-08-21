Сотрудник мордовской колонии рассказал, как осужденные пожизненно влюбляются и заключают браки

Бывший сотрудник правоохранительных органов, который осужден пожизненно за убийство 14 человек в Сочи, Илья Галкин женился в колонии. Об этом порталу «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Сергей Дяшкин.

«Женился у нас Галкин. Женщина его по воли знала, они встречались, но там больше его мама посватала. Его мама жену привозила на свидание, на длительное свидание… В том году официально брак вот оформили», - сообщил сотрудник мужской исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных №6.

Другой брак в колонии пока не зарегистрирован – осужденный еще не решил, жениться ему или нет. Заключенный смог найти любовь по переписке.

«Одна приезжала на свидание к Климуку (Сергей Климук – бывший сотрудник ФСБ, который взорвал Черкизовский рынок, прим. «Страсти») и заявила желание выйти замуж, узнавала, как это сделать. Климук познакомился с ней через знакомых, по переписке. Климук - очень интересный человек, он выпускает книжки, сборник стихов. А полюбили друг друга по переписке. Было свидание у них одно... Но что он решит, не знаем пока, передумает-не передумает. Ему и свидания положены. И короткие, и длительные. Одно длительное и два коротких в год», - сказал источник.

Большинство заключенных мордовской колонии не потеряли связь с родственниками – пишут и звонят. Остальные ищут знакомства в газетах, общаются с церквями.

«В церквях есть специальные отделы. С этими отделами очень активно переписываются, писем очень много! Пишут много… Звонки тоже им можно, на обычных условиях неограниченное количество, а на строгих у них все равно звонок один положено и взамен краткосрочный», - добавил оперуполномоченный.

Подробнее о его работе в колонии читайте в нашем материале.