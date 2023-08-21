Сотрудник мордовской колонии назвал отличия оперуполномоченного ФСИН от аналогичной должности в МВД

Старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Сергей Дяшкин рассказал порталу «Страсти», чем отличается работа в системе ФСИН от аналогичной должности в МВД. Так, преимуществами он назвал стабильность и отсутствие происшествий.

«Огромный плюс у опера ФСИН, что все компактно, все на месте, все на виду. Опер МВД, ты целый день колесишь, сегодня один населенный пункт, второй адрес, третий. В МВД веселее. Больше разнообразий. У ФСИН более стабильно, нет происшествий. А в МВД ночью тебе звонят, все погнали, в группе ты, не в группе, дежурный, не дежурный, сказал жене «До свидания» и полетел», - сказал Дяшкин, добавив, что интересно в обеих силовых структурах.

Наш собеседник не пожалел, что выбрал работу во ФСИН. Дяшкин отметил как большое достижение разрешение ФСИН взаимодействовать с МВД.

«Очень хорошая вещь то, что президент решением Совета безопасности нам обозначили, что ФСИН взаимодействует с МВД. И интересны стали дела прошлых лет. Это большой стимул был! Хорошее, грамотное решение. И вот мы теперь взаимодействуем со службами», - рассказал собеседник.

До работы в исправительной колонии Дяшкин служил в МВД. На службу он попал случайно.

«Получилось так, что сосед был эксперт-криминалист, и он изначально пригласил к себе помощником, но потом по определенным обстоятельствам не получилось, меня заметил заместитель по КМ (криминальная милиция, прим. «Страсти») и предложил работу оперуполномоченного. Я дал согласие и так получилось, что оказался в МВД. А шел помощником к эксперту-криминалисту, сосед пробудил интерес, и я пошел», - рассказал оперуполномоченный УФСИН.

В обязанности Дяшкина входит ежедневное общение с заключенными: он должен знать все, что происходит в колонии, и доводить до руководства, чтобы в учреждении не случилось преступлений и правонарушений. Среди его задач – рассадка по камерам: тут важно, чтобы люди были совместимы и не произошли конфликты.

«Опер - это, наверное, стиль жизни. Ты должен быть всегда начеку, всегда должен владеть обстановкой и, самое главное, владеть информацией. Если опера владеют информацией, то все нормально будет», - заключил Дяшкин.

Подробнее о его работе в колонии читайте в нашем материале.