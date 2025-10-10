«Состояние ухудшилось»: адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали ее госпитализации

Юлия Вербицкая рассказала, что врачи делают все для спасения Лидии Шукшиной. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня утром СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. У народной артистки тахикардия и боли в сердце. «Страсти» связались с адвокатом актрисы Юлией Вербицкой-Линник, которая подтвердила, что Лидия Николаевна находится в больнице.

По словам адвоката, рядом со знаменитостью находится ее младшая дочь.

«Да, подтверждаю. Состояние ухудшилось, боли в сердце. Сейчас (как и всегда) с Лидией Николаевной ее младшая дочь, Ольга Васильевна. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — заявила она.

Напомним, Лидии Федосеевой-Шукшиной 87 лет.

