Составлен список продуктов, которые могут провоцировать развитие рака

В современном мире важно осознавать, что питание имеет непосредственное влияние на состояние здоровья. Одним из серьезных заболеваний, на развитие которого в том числе может влиять неправильный рацион, является рак. Употребление каких продуктов стоит ограничить или исключить из повседневного приема пищи, чтобы снизить вероятность этого смертельного недуга, сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

В настоящий момент все больше людей сталкиваются с проблемой онкологических заболеваний, что делает ее одной из наиболее актуальных в сфере здравоохранения. Рак становится одной из основных причин смертности во многих странах мира, исследования показывают устрашающий рост числа случаев заболевания в последние десятилетия.

Как пояснила специалист, многие популярные продукты, которые человек употребляет ежедневно, могут оказывать негативное воздействие на организм. Подробное изучение правильного рациона питания и осознанный выбор может помочь снизить этот риск.

Некоторые изделия могут провоцировать развитие рака по нескольким причинам: