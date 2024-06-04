Составлен список опасных для здоровья продуктов, которые есть на каждой кухне

В современном мире, где изобилие продуктов питания поражает разнообразием, мы зачастую не задумываемся о том, насколько они безопасны для нашего здоровья. Многие из них, на первый взгляд, кажутся безобидными и даже полезными, но могут скрывать под своей привлекательной упаковкой настоящую угрозу. Нутрициолог Ксения Молчанова рассказала сайту «Страсти» про некоторые из них.

Как пояснила эксперт, в рационе многих людей есть продукты, которые приносят больше вреда, чем пользы. При этом однократное употребление даже самого вредного продукта, как правило, не влечет за собой явных последствий. Но регулярное потребление такой еды со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Красное мясо

Красное мясо включает в себя телятину, говядину, свинину, баранину, конину и дичь. Чрезмерное потребление переработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака, диабета II-го типа, инсульта, а также рака пищевода и желудка. У людей, которые потребляют наибольшее количество переработанного мяса, уровень смертности выше по сравнению с теми, кто ест его редко.