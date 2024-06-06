Соседи слышали крики, но молчали: жители Адыгеи раскрыли подробности убийства 3-летней девочки матерью

Жители Адыгейска, где была жестоко убита трехлетняя девочка, раскрыли новые подробности произошедшего. По их словам, на данный момент мать, которую подозревают в истязаниях, прячется дома и при этом вновь беременна. Об этом узнал портал «Страсти».

30 мая в Адыгее скончалась малышка, доставленная в больницу с тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали, что все ее тело было покрыто ссадинами, ранами и ожогами. Родители сообщили, что ребенок упал с четвертного этажа, однако в эту версию не верят знакомые семьи. Они утверждают, что именно мать убила дочь, ведь на протяжении двух месяцев с того момента, как она забрала ее из детского дома, она била девочку и оставалась безнаказанной.

Одна из жительниц республики рассказал порталу «Страсти», что соседи слышали крики малышки, но никто не вмешивался. А в день смерти ребенка стояла тишина.

«Мать била ее шнуром, зарядкой от телефона. На ее теле были ссадины, порезы.... Плюс ко всему, у ребенка были многочисленные ожоги тела на животе, на ножках. Потом следователь, который приезжал в детский дом, сообщил, что об этого ребенка тушили еще и окурки. Соседи лично мне написали и сказали, что они слышали крики: «Мамочка, не бей, пожалуйста». Но есть и те, кто говорит, что криков не было. Сейчас есть версия, что мать, может, рот ей завязывала, чтобы она не кричала», - рассказал источник.

Вину за смерть ребенка на себя, как утверждают местные, взял отец. На данный момент он задержан. Однако ранее никто не замечал, чтобы он был агрессивен по отношению к детям.

«Отец на себя берет вину. До конца не расследовав ничего, они будут отца сейчас судить. Но, по показаниям соседей, истязала этого ребенка именно мать. Мне написала бывшая жена этого человека и рассказала, что за 12 лет брака он детей своих от первого брака не бил. Я не говорю, что он невиновен. Естественно, он виновен, он все это видел, это перед его глазами доводили ребенка до такого состояния два месяца. Они отбили ей почку, что привело как раз-таки к смерти ребенка. А эта мать до сих пор, чтобы вы понимали, даже не под домашним арестом. Она вчера буквально вот выходила на улицу, просто свободно развешивала белье. Она спокойно разъезжает на своей машине по городу, съездила на похороны своей дочки, изображая невиновность и сожаление», - сообщила местная жительница.

Соседи и знакомые семьи признались, что с мамой погибшей девочки никто не ладил. Многие называли ее мошенницей. Также, по неподтвержденным данным, у женщины было не трое, а семь детей, просто остальных она оставила в детдоме.

«Она изначально была замужем, муж умер, и свекровь выгнала ее из дома, потому что она была беременна от другого. С этим мужчиной она сошлась, много квартир меняли, потому что не оплачивали жилье. Родила дочку и сразу оставила ее в детдоме. Как говорили, этот муж нормальный был, не бил никогда детей бывшей жены. А у этой женщины, говорили, семь детей, троих оставила себе, остальных в детский дом сдала», - рассказал информатор.

Другая близкая к окружению семьи женщина сообщила о новой беременности подозреваемой. Местные считают, что так она пытается избежать наказания.

«Эта [непорядочная женщина] опять беременна. Все предусмотрела, чтобы ее не посадили», - поделился источник.

Знакомая семьи утверждает, что сейчас женщина старается не показываться на публике.

«Выгнали ее из квартиры, переехала к матери, теперь она закрыла двери, никого не впускает и не выходит из дома», - заявила она.

Отметим, что в больнице одной из местных жительниц, которая ведет собственное расследование, сообщили, что ребенок мог быть не только избит, но еще и изнасилован. Но чтобы узнать наверняка, нужны результаты судмедэкспертизы.

«Вот мне вчера написали из больницы, они утверждают, что девочка была еще изнасилована. Официального документа у меня нет. Я не могу это утверждать. Я могу утверждать только то, что видела своими глазами на фотографии. Факт изнасилования, я не могу сказать, что он был. Ну вот говорят, что было. Я бы хотела с помощью СМИ увидеть экспертизу, чтобы они нам дали возможность узнать, что реально было с ребенком, результаты вскрытия. Нам сейчас важно, было ли изнасилование или нет», - рассказал источник «Страсти».

Сайт «Страсти» просит СК проверить мать ребенка, собрать новые показания свидетелей и предоставить результаты судмедэкспертизы - был ли ребенок изнасилован. Также проверить органы опеки Республики Адыгеи, на каком основании был отдан ребенок из детского дома и не контролировали неблагоприятную семью. Все виновники трагедии должны ответить перед законом.