Сон, питание, гормоны: как замедлить старение с помощью науки и природы
Сегодня «антиэйдж» — одно из самых популярных слов в мире красоты и здоровья. Его можно услышать от косметологов, нутрициологов и даже биохимиков. Но на самом деле это не про магию и модные средства, а про целую философию, объединяющую науку и природу. И хотя старение — это естественный процесс, неизбежно затрагивающий каждого, природа и современная наука предоставляют множество способов, позволяющих его замедлить. Эксперт по интегративной медицине Эмма Кесслер рассказала сайту «Страсти», что может помочь в борьбе с возрастом и как сохранить здоровье и красоту на долгие годы.
Природа богата ресурсами, стоящими на страже наших красоты и здоровья. Растительные экстракты, травы и натуральные масла содержат антиоксиданты и витамины, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами. А определенные привычки, позволяют отстрочить старость. И вот несколько простых вещей, которые в этом помогут.
Первый помощник: правильные пищевые добавки
«Начнём с базового — с энергии. Наш организм живёт благодаря митохондриям, маленьким электростанциям внутри клеток. Чем они активнее, тем больше у нас сил, тем лучше кожа, яснее мысли и выше настроение. С возрастом митохондрии начинают «уставать»: энергии становится меньше, а свободных радикалов больше, что и приводит к преждевременному старению тканей. Замедлить этот процесс помогают вещества, поддерживающие клеточный энергобаланс. Коэнзим Q10, например, работает как батарейка для сердца и кожи, а альфа-липоевая кислота помогает клеткам эффективнее использовать глюкозу и защищает их от повреждений. Не менее важны омега-3 жирные кислоты, которые не только питают мозг и сосуды, но и поддерживают упругость кожи изнутри. Но одной энергии недостаточно. Основной враг долгой молодости и красоты — это хронические воспалительные процессы, который не проявляются ярко, как простуда, но медленно и тихо разрушают сосуды, суставы и мозг. Именно поэтому женщины после сорока лет чаще сталкиваются с усталостью, болями в теле и снижением когнитивных функций»
Эмма Кесслер
Эксперт по интегративной медицине, основательница стартапа SELF
Чтобы этого избежать, включите в рацион вещества с противовоспалительными свойствами. Например, куркумин — его давно называют «золотым порошком молодости». Или ресвератрол из виноградной кожицы, активирующий гены долголетия и помогающий клеткам работать более слаженно. Также будут полезны полифенолы зелёного чая, они снижают окислительный стресс и защищают сердце. Особое внимание стоит уделить синолитикам — новой категории добавок, которая становится настоящим прорывом. Эти вещества помогают организму избавляться от «старых» клеток, которые уже не делятся, но активно выделяют вещества, ускоряющие старение. Кверцетин, физетин, экстракты брокколи и граната обладают доказанной синолитической активностью и способны буквально омолаживать ткани изнутри.
Второй помощник: гормональный баланс
Женское здоровье и красота напрямую зависят от гормонального баланса. После 35–40 лет уровень эстрогенов и прогестерона снижается, что отражается на наших коже, костях, либидо и даже эмоциональном фоне. У многих женщин появляется сухость кожи, раздражительность, снижается тонус и энергия. Здесь хорошо работают фитоэстрогены из льняного семени, сои и нута — они мягко поддерживают гормональный фон. А перуанская мака, известная способностью повышать настроение и жизненный тонус, в сочетании с витамином D и магнием станет настоящим фундаментом для крепких костей, сильного иммунитета и ровного настроения.
Третий помощник: правильное питание
Можно пить десятки добавок, но, когда рацион состоит из сахара, булочек и кофе на бегу, пользы будет мало. Правильное питание — это главный антиэйдж-инструмент. Помните, не существует чудо-таблетки, но существует чудо-тарелка. В ней должно быть много зелени, овощей и ягод (они дают клетчатку и антиоксиданты, которые питают микробиоту и снижают воспаление). Обязательно нужно потреблять достаточное количество белка — его можно взять из рыбы, индейки, яиц, бобовых — нужен для построения мышц и выработки коллагена.
А вот быстрые углеводы, также, как и сахар, стоит ограничивать: это влияет не только на фигуру, но и на состояние кожи — переизбыток сахаров разрушает коллаген, делая морщины глубже. Зато пряности вроде куркумы, имбиря или розмарина работают как природные антиоксиданты, дополняя рацион мощным защитным эффектом. К тому же, всё большую популярность набирает интервальное голодание — мягкий режим питания, при котором организм успевает включать аутофагию, процесс естественного обновления клеток. И его тоже стоит взять на вооружение.
Четвертый помощник: здоровый сон
Этот пункт может показаться банальным, но красота требует сна. Особенно с возрастом. Если в 17-19-20 лет мы можем веселиться до утра, потом спать по два-четыре часа в сутки и не видеть признаков увязания, то после 25-30 лет этот фокус уже не пройдет. Не высыпаясь, мы сначала получаем мешки и некрасивую пигментацию, а потом глубокие морщины, от которых очень сложно избавиться. Дело в том, что организм восстанавливается только во время сна: уровень стресса спадает, мышцы расслабляются, запускается процесс «ремонта» клеток, восстанавливается нервная система и баланс гормонов. Чтобы сохранить молодость и красоту, женщине крайне важно спать 7-9 часов в сутки на чистом качественном постельном белье, с правильными подушкой и одеялом. Предварительно сняв макияж и расположившись в темной и прохладной комнате без лишних источников света.
Пятый помощник: правильные физические нагрузки
Физическая активность — не просто залог бодрости тела и духа. После 25 лет она становится насущной необходимостью. Если женщина мало гуляет, не занимается в достаточной мере силовыми нагрузками и растяжкой, ее тело «деревенеет», теряя гибкость (а вместе с ней и правильную работу суставов и мышц), кожа становится рыхлой и проблемной. Поэтому, чтобы поддерживать тонус, так или иначе придется подбирать спорт по душе. Тем, кому за 30, стоит присмотреться к йоге и пилатесу. Они укрепляют мышцы, позволяют сохранить растяжку и улучшают общее самочувствие.
Кардиотренировки (велоспорт, бег, плавание и так далее) улучшат кровообращение, укрепят сердце и насытят клетки кислородом.
Однако важно избегать чрезмерных нагрузок, которые могут повредить суставы или привести к переутомлению, поэтому стоит хотя бы на начальных этапах обращаться к профессионалам — они помогут и выстроить график тренировок под ваши индивидуальные потребности и подскажут как себе не навредить.
Шестой помощник: правильное отношение к солнцу
Солнцезащитный крем (SPF) с высоким фактором защиты должен стать обязательным средством ухода для всех женщин независимо от времени года и возраста. Современные средства такого типа прекрасно сочетаются с косметикой (как уходовой, так и декоративной) и защищают не только от пигментных пятен и ранних морщин, но и от онкологии. Тем, кто хочет долго оставаться молодой и красивой, также стоит пересмотреть отношение к открытым купальникам и долгосрочному пребыванию на открытом солнце.
Да, смуглая кожа — безусловно красива, но отказ от загара имеет невероятные преимущества. Он предотвращает повреждение ДНК клеток кожи ультрафиолетом, что замедляет процессы фотостарения.
Седьмой помощник: косметология
Конечно, современная женщина редко ограничивается только отказом от вредных привычек, питанием, спортом и пищевыми добавками. В ее арсенале есть и современная косметология, которая это не про маскировку, а про поддержку естественных ресурсов кожи.
Аппаратные методики, такие как лазерное омоложение или ультразвуковой RF-лифтинг, стимулируют выработку собственного коллагена. Инъекционные процедуры, включая мезотерапию и биоревитализацию с гиалуроновой кислотой и пептидами, помогают вернуть коже сияние и увлажнение. Всё большую популярность набирает плазмотерапия, когда используется собственная плазма крови для стимуляции регенерации. Но важно помнить: косметология — это верхушка айсберга. Без поддержки организма изнутри эффект будет краткосрочным.
«В заключение можно сказать, что замедление старения возможно только при комплексном подходе: антиэйджинг — не одна волшебная процедура, а система маленьких шагов. Когда питание, добавки, пептиды, косметология и здоровый образ жизни работают вместе, результат становится заметен не только во внешности, но и в самочувствии. Женщина, которая ухаживает за собой изнутри и снаружи, выглядит моложе, чувствует себя энергичнее и дольше сохраняет ясность ума. Секрет молодости в регулярности. Маленькие привычки каждый день творят чудеса, которые не заменит ни один дорогой крем»
