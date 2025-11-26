Солодка: интересные факты о «сладком корне», которые мало кто знает

Еще недавно солодка (лакрица) ассоциировалась лишь со странными конфетами из детства и микстурами от кашля. Однако ученые открыли ее удивительные свойства для здоровья, заставив взглянуть на привычное растение по-новому. К.м.н., семейный стоматолог-ортодонт, интегративный стоматолог, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват» Татьяна Пикилиди рассказала сайту «Страсти», почему солодка заслуживает место в ежедневном уходе за зубами и деснами.

Солодка — природный фармацевт, хранящий в своем корне целую аптеку. За сладким вкусом скрывается мощное растение с более чем 5000-летней историей использования в медицине. Это настоящий эликсир здоровья, проверенный веками и одобренный современной наукой.

Как солодка заботится об организме

Как пояснила эксперт, солодка обладает многогранными лечебными свойствами благодаря уникальному сочетанию биоактивных компонентов. Основное действующее вещество — глицирризин — демонстрирует противовоспалительный эффект, сопоставимый с кортикостероидами, а также выраженную противовирусную активность. Флавоноиды (ликвиритин, изоликвиритин) обеспечивают антиоксидантное и гепатопротекторное действие, а кумарины усиливают противовоспалительный и спазмолитический эффекты.

В доказательной медицине солодка успешно применяется для лечения заболеваний ЖКТ (например, язвенной болезни желудка и гастрита) благодаря способности стимулировать выработку защитной слизи. В пульмонологии она используется как эффективное отхаркивающее и противокашлевое средство. Солодка помогает организму отражать атаки вирусов и укреплять естественные защитные силы, а также способствует детоксикации за счет стимуляции функций печени и желчевыводящих путей.

Изучаются ее адаптогенные свойства — способность поддерживать функцию надпочечников при хроническом стрессе. Применяется солодка и в дерматологии для снятия воспалений при экземе и псориазе, осветления пигментации и ускорения заживления ран. Благодаря антиоксидантным свойствам она также используется в косметологии для омоложения.

Солодка и стоматология