Солодка: интересные факты о «сладком корне», которые мало кто знает
© Freepik
Еще недавно солодка (лакрица) ассоциировалась лишь со странными конфетами из детства и микстурами от кашля. Однако ученые открыли ее удивительные свойства для здоровья, заставив взглянуть на привычное растение по-новому. К.м.н., семейный стоматолог-ортодонт, интегративный стоматолог, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват» Татьяна Пикилиди рассказала сайту «Страсти», почему солодка заслуживает место в ежедневном уходе за зубами и деснами.
Солодка — природный фармацевт, хранящий в своем корне целую аптеку. За сладким вкусом скрывается мощное растение с более чем 5000-летней историей использования в медицине. Это настоящий эликсир здоровья, проверенный веками и одобренный современной наукой.
Как солодка заботится об организме
Как пояснила эксперт, солодка обладает многогранными лечебными свойствами благодаря уникальному сочетанию биоактивных компонентов. Основное действующее вещество — глицирризин — демонстрирует противовоспалительный эффект, сопоставимый с кортикостероидами, а также выраженную противовирусную активность. Флавоноиды (ликвиритин, изоликвиритин) обеспечивают антиоксидантное и гепатопротекторное действие, а кумарины усиливают противовоспалительный и спазмолитический эффекты.
В доказательной медицине солодка успешно применяется для лечения заболеваний ЖКТ (например, язвенной болезни желудка и гастрита) благодаря способности стимулировать выработку защитной слизи. В пульмонологии она используется как эффективное отхаркивающее и противокашлевое средство. Солодка помогает организму отражать атаки вирусов и укреплять естественные защитные силы, а также способствует детоксикации за счет стимуляции функций печени и желчевыводящих путей.
Изучаются ее адаптогенные свойства — способность поддерживать функцию надпочечников при хроническом стрессе. Применяется солодка и в дерматологии для снятия воспалений при экземе и псориазе, осветления пигментации и ускорения заживления ран. Благодаря антиоксидантным свойствам она также используется в косметологии для омоложения.
Солодка и стоматология
«Как интегративный стоматолог, я рассматриваю здоровье зубов и десен не изолированно, а в связи с общим состоянием организма. Поэтому мне особенно интересны натуральные средства, которые действуют комплексно и мягко. Солодка — блестящий пример того, как традиционные знания о лекарственных растениях находят научное подтверждение и применение в сфере здоровья полости рта»
Татьяна Пикилиди
К.м.н., семейный стоматолог-ортодонт, интегративный стоматолог, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват»
Главный секрет солодки — уникальный комплекс активных веществ, среди которых особенно важны для стоматологии:
- Глабридин — уникальный защитник, который препятствует прикреплению бактерий к эмали;
- Глицирризин — помогает деснам при воспалении;
- Природные антиоксиданты — защищают слизистую от повреждений.
Почему ваши зубы и десны будут благодарны за солодку
Защита от кариеса по-новому
В отличие от агрессивных антибактериальных средств, которые уничтожают всю микрофлору, солодка действует точечно. Активное вещество глабридин не дает именно вредным микробам закрепиться на эмали. Например, он подавляет рост бактерий Streptococcus mutans, вызывающих кариес, и Porphyromonas gingivalis, провоцирующих заболевания пародонта. Зубы становятся слишком «скользкими» для бактерий, при этом полезная микрофлора не страдает.
Помощь при воспаленных деснах
Если вы замечали кровь при чистке зубов — это знак, что деснам нужна помощь. Глицирризин мягко снимает воспаление, не нарушая естественный баланс микрофлоры. Многие люди отмечают улучшение состояния десен уже через 2–3 недели регулярного использования. Для полости рта это означает создание среды, менее благоприятной для развития пародонтита.
Свежесть дыхания надолго
В отличие от мятных конфет, которые просто маскируют запах, солодка борется с его причиной — чрезмерным размножением определенных бактерий. Неприятный запах изо рта (галитоз) часто вызван активностью анаэробных бактерий. Антибактериальные свойства солодки помогают мягко регулировать состав микрофлоры, уменьшая количество этих «ароматных» вредителей.
Как правильно использовать солодку для здоровья полости рта
Доктор Пикилиди подчеркнула, что не призывает заменять солодкой стандартную гигиену. Вот как можно грамотно интегрировать ее в свою рутину:
Жевательные палочки или лакричные леденцы без сахара
В отличие от обычных сладостей, они могут оказывать противовоспалительное и очищающее действие на полость рта. Жевание стимулирует выработку слюны — природного очистителя. Главное — убедитесь, что в продукте нет сахара. Однако помните: жевательные палочки не заменяют ежедневную гигиену с помощью зубной щетки, нити и ирригатора. Советую проконсультироваться с врачом перед использованием лакричных сладостей, так как есть противопоказания.
Применение в кулинарии
Солодка активно используется в кулинарии как натуральный подсластитель и ароматизатор: ее добавляют в конфеты и десерты для характерного сладковатого вкуса, в травяные чаи, а также в азиатские соусы и маринады, где она балансирует вкус и смягчает мясные волокна, при этом важно соблюдать умеренность из-за наличия биологически активных веществ.
Зубные пасты с экстрактом солодки
Ищите в составе «экстракт солодки», «Glycyrrhiza glabra» или «Licorice Root Extract». Хорошо, если он сочетается с другими натуральными компонентами (шалфеем, ромашкой, прополисом и т. д.). Для ежедневного использования подходят средства с деглицирризированной солодкой. Чередуйте с другими натуральными пастами для разнообразия ухода.
Ополаскиватели с солодкой
Некоторые бренды предлагают ополаскиватели для рта на основе экстракта солодки. Они отлично дополняют чистку пастой, особенно после еды, когда нет возможности почистить зубы. Такие ополаскиватели могут быть особенно полезны для людей со склонностью к воспалению десен и галитозом.
«Один из моих пациентов после использования ополаскивателя с экстрактом солодки поделился: «Всегда считал, что солодка — это про конфеты. Попробовал ополаскиватель — удивился, насколько дольше сохраняется ощущение чистоты по сравнению с обычными средствами»
Татьяна Пикилиди
К.м.н., семейный стоматолог-ортодонт, интегративный стоматолог, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват»
Важно! Меры предосторожности
Как и с любым активным веществом, с солодкой нужно знать меру. Основная осторожность касается не стоматологических средств, а продуктов питания:
- Глицирризин при чрезмерном и непрерывном употреблении (например, ежедневное поедание больших количеств лакричных конфет) может привести к повышению артериального давления, головным болям, снижению уровня калия и отекам.
- Для долгосрочного и ежедневного использования безопасна DGL (Deglycyrrhizinated Licorice) — солодка без глицирризина. В качественных стоматологических продуктах производители обычно используют именно такие безопасные экстракты.
- Избегайте продуктов с сахаром в составе.
- Может взаимодействовать с некоторыми лекарствами (мочегонные, сердечные препараты). Необходима консультация с врачом при хронических заболеваниях.
- Особую осторожность должны соблюдать люди с индивидуальной непереносимостью, гипертонией, проблемами с почками, аллергики, беременные и кормящие женщины.
- Перед началом приема солодки внутрь или внесением изменений в уход за полостью рта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Использование солодки не отменяет регулярную правильную гигиену полости рта, сбалансированное питание и своевременные визиты к стоматологу.
Уже сегодня создаются жевательные резинки с экстрактом солодки для профилактики кариеса, разрабатываются профессиональные средства для ухода за деснами, изучается возможность создания покрытий для имплантов на основе ее компонентов. Возможно, скоро появятся и другие инновационные продукты на основе этого удивительного растения.
Солодка — это не просто сладость, а серьезное растительное средство с доказанной пользой для здоровья полости рта. Ее способность бороться с воспалением, подавлять патогенные бактерии и препятствовать развитию кариеса делает ее ценным компонентом в арсенале интегративной стоматологии. Однако, как и с любым активным веществом, ключ — в умеренности и консультации со специалистом. Подходите к своему здоровью осознанно, и тогда даже сладкий корень сможет стать вашим надежным союзником в сохранении красивой и здоровой улыбки на долгие годы»
Татьяна Пикилиди
«К.м.н., семейный стоматолог-ортодонт, интегративный стоматолог, основатель экосистемы стоматологии «Х.И.Т.», главный врач клиники «Геостом Приват»