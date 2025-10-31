Содержит больше витамина С, чем лимон: факты о хрене, которые мало кому известны

Яркий, ароматный и по-настоящему жгучий — хрен давно занял почетное место на столах у россиян. Но это не просто пикантная добавка к холодцу или заливной рыбе. Это настоящий природный лекарь, сила которого была известна еще нашим предкам. Чем же так полезен этот корень, кому он может помочь, а кому — навредить, рассказала сайту «Страсти» нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Чем полезен хрен

Как пояснила эксперт, польза хрена кроется в его уникальном составе. Жгучий вкус и согревающий эффект — это заслуга горчичного масла. А еще в нем содержится мощный природный антибиотик — фермент лизоцим, который борется с вирусами и микробами.

Витаминно-минеральный коктейль хрена:

Витамин С: сильный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и помогает сохранить молодость клеток. Интересно, что в хрене витамина С больше, чем в лимоне.

Витамины группы В: незаменимы для здоровья нервной системы, мозга и выработки энергии.

Калий: регулирует давление, поддерживает здоровье сердца и водный баланс в организме.

Магний: важен для крепких костей, мышц и нервной системы.

Кальций, железо, фосфор и другие минералы делают хрен ценным источником необходимых микроэлементов.

При каких проблемах помогает хрен

Благодаря такому составу хрен можно считать верным помощником при многих недугах.

При простуде, кашле и ангине. Хрен отлично прогревает организм изнутри, помогает бороться с инфекцией и выводить мокроту из бронхов. При кашле народная медицина советует смешать тертый хрен с медом в равных частях и принимать по чайной ложке несколько раз в день. Разбавленным соком хрена с медом полезно полоскать горло при ангине.

Для пищеварения. Он стимулирует аппетит, повышает кислотность желудочного сока и улучшает работу кишечника, что способствует нормализации веса и выводу токсинов.

При диабете и высоком давлении. Умеренное употребление хрена помогает нормализовать уровень сахара в крови и мягко снизить артериальное давление, улучшая эластичность сосудов.

Для почек и печени. Хрен обладает мягким мочегонным и желчегонным действием, что полезно при некоторых заболеваниях этих органов.

Для бодрости и тонуса. Корень действует как природный энергетик, мягко стимулируя все системы организма, улучшая кровообращение и даря заряд сил.

Важные противопоказания

Несмотря на всю пользу из-за своей жгучести хрен подходит не всем. От его употребления лучше отказаться в следующих случаях:

При проблемах с желудком и кишечником: гастрит с повышенной кислотностью, язва, колит.

При воспалительных заболеваниях почек и печени.

Беременным и кормящим женщинам, а также детям.

При индивидуальной непереносимости или склонности к аллергии.

Даже абсолютно здоровым людям не стоит злоупотреблять хреном, чтобы не вызвать раздражение слизистой желудка или ожог кожи при готовке (работать с корнем лучше в перчатках).

Как правильно употреблять и хранить хрен

Чтобы хрен приносил только пользу, важно соблюдать меру. Безопасная суточная норма — не более 1 чайной ложки (3-5 грамм). Превышение этой дозы может вызвать изжогу, покраснение кожи и другие неприятные симптомы.

Свежий корень лучше хранить в холодильнике завернутым в бумагу. Так он сохранит свежесть до 9 месяцев. Разрезанный или тертый хрен быстро теряет свойства, поэтому использовать его нужно за несколько дней. Заморозка — хороший вариант для целого корня (хранится до 6 месяцев), а вот тертый хрен замораживать не стоит — он потеряет вкус и аромат.