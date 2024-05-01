Содержат токсичные вещества: три популярных в России овоща, которые лучше не есть

С раннего детства мы слышим, что нужно есть овощи. Ведь они полезны и вообще — это кладезь витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Однако помимо полезных веществ, некоторые овощи содержат и токсичные, которые могут навредить организму. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Чёрная) специально для сайта «Страсти» составила список овощей, которые лучше сократить в рационе, чтобы сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.

Кукуруза

Ее практически всю обрабатывают пестицидами и гербицидами. Это химические вещества, которые защищают растения от вредителей и сорняков. Их широко применяют в сельском хозяйстве для обработки овощей и фруктов с целью повышения урожайности и защиты растений от болезней.

При употреблении таких продуктов человек получает дозу вредных химикатов. Некоторые могут быть канцерогенными, то есть способствовать развитию раковых заболеваний. Другие вызывают аллергические реакции, проблемы с пищеварением, негативно влияют на функционирование нервной системы.