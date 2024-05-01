Содержат токсичные вещества: три популярных в России овоща, которые лучше не есть
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С раннего детства мы слышим, что нужно есть овощи. Ведь они полезны и вообще — это кладезь витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Однако помимо полезных веществ, некоторые овощи содержат и токсичные, которые могут навредить организму. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Чёрная) специально для сайта «Страсти» составила список овощей, которые лучше сократить в рационе, чтобы сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.
Кукуруза
Ее практически всю обрабатывают пестицидами и гербицидами. Это химические вещества, которые защищают растения от вредителей и сорняков. Их широко применяют в сельском хозяйстве для обработки овощей и фруктов с целью повышения урожайности и защиты растений от болезней.
При употреблении таких продуктов человек получает дозу вредных химикатов. Некоторые могут быть канцерогенными, то есть способствовать развитию раковых заболеваний. Другие вызывают аллергические реакции, проблемы с пищеварением, негативно влияют на функционирование нервной системы.
«Поэтому важно быть внимательным к тому, какие овощи и фрукты вы покупаете. Предпочтение стоит отдавать органическим продуктам, выращенным без использования химических удобрений и пестицидов. Также стоит тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, чтобы уменьшить риск попадания вредных химикатов в организм».
Ксения Глинкина (Чёрная)
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Помимо того, что кукурузу обрабатывают различными химикатами, она имеет высокий гликемический индекс и может вызывать резкий подъем уровня сахара в крови. Это является большой проблемой для людей с инсулинорезистентностью, диабетом и тех, кто стремится контролировать вес.
Томаты
К этой группе можно отнести также баклажаны и перец. Все они входят в семейство пасленовых и содержат лектины, которые нарушают работу желудочно-кишечного тракта.
По этой причине их убирают из рациона, если есть проблемы со слизистой желудка и кишечника, при дуодените или ГЭРБ. Эти овощи также исключают при аутоиммунных заболеваниях, например, псориазе, так как косточки и кожура негативно влияют на иммунную систему.
Несмотря на то, что к абсолютно здоровым людям это не относится, томаты все же лучше есть в термически обработанном варианте. И снимать кожуру, чтобы не повредить слизистую желудка и кишечника.
Картофель
Он состоит из воды и крахмала, дает ощущение сытости, но не содержит в себе практически никаких полезных микроэлементов.
При термической обработке крахмал в картофеле превращается в сахар. Этот процесс называется карамелизацией и придает картофелю характерный сладковатый вкус и аппетитный золотистый цвет.
Как известно, излишняя концентрация сахара в пище вредна для здоровья. Первым и наиболее очевидным негативным последствием является риск развития ожирения и метаболических заболеваний, таких как диабет и патологии сердечно-сосудистой системы. Также излишний сахар вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови, что приводит к повышенному аппетиту, усталости и раздражительности.
Грибы и некоторые бактерии очень любят крахмал. Это их любимое лакомство. Поэтому если в организме есть избыточный грибковый и бактериальный рост, например, молочница или акне, то картофель может усугубить проблемы.
Картофель вреден и людям с раздраженной слизистой желудка, СРК, повышенным уровнем инсулина и аутоиммунными заболеваниями. Это связано с лектинами, которые картофель тоже содержит, поскольку относится к пасленовым.
Даже если человек считает себя абсолютно здоровым, оптимально употреблять картофель в мундире один раз в неделю, и обязательно охлажденным. Тогда крахмал становится резистентным и является источником пищевых волокон и пребиотиков для бактерий.
Самое полезное, что есть в картофеле находится в его шкурке. Она содержит большое количество калия, необходимого для регуляции кровяного давления, функционировании мышц и сердца, а также поддержания здоровья нервной системы.
Кожура картофеля также содержит значительное количество клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, она богата антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды, которые помогают защитить клетки от свободных радикалов и предотвращают развитие заболеваний.
Именно по этим причинам лучше выбирать более здоровые способы приготовления картофеля, такие как варка или запекание в мундире.
Жареный картофель является самым вредным видом употребления этого овоща. Комбинация окисленных жиров и быстрых углеводов в этом блюде — настоящие убийцы сосудов. Они способствуют образованию холестериновых бляшек в артериях, что приводит к атеросклерозу и развитию заболеваний сердца. Лучше вместо картофеля использовать батат, репу или корень сельдерея, которые в разы полезнее.
«В современных реалиях практически у каждого человека есть возможность покупать овощи, которые богаты витаминами и минералами. И лишь за вами стоит выбор — какие именно включать рацион».
Ксения Глинкина (Чёрная)
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»