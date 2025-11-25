«Содержать такое количество детей и внуков – это бездонная яма»: Охлобыстин раскрыл, какой он дедушка

Актер Иван Охлобыстин высказался о роли дедушки. В 2025 году у него родился третий внук, а уже сейчас он думает о четвертом малыше. Об этом он сообщил в интервью «Страсти».

Звезда «Интернов» признался, что очень любит своих детей и внуков, но, к сожалению, проводит с ними не так много времени, как хотелось бы. Иван отметил, что большую семью довольно тяжело содержать, постоянно нужны деньги, поэтому актер вынужден очень много работать.

«Я очень рассчитываю на четвертого внука. А какой я дедушка? Если честно, я считаю себя не лучшим дедушкой. Почему? Потому что провожу с внуками мало времени. Конечно, я бы очень хотел видеть их чаще, но в силу занятости пока это не получается. Много лет назад дети записали мне на телефон рингтон с фразой: „Папулечка, любименький, пора косить бабло“. Так вот, я живу в унисон с этим рингтоном. Содержать такое количество детей и внуков — это, конечно, бездонная яма. Ее невозможно заполнить», — поделился Иван.

Напомним, что третьего внука актеру подарила дочь Евдокия. Мальчика назвали Ноем. Для наследницы Охлобыстина он стал вторым ребенком.

