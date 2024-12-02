«Сочетайте несочетаемое»: семь главных трендов украшений сезона весна-лето 2024
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Стандартных решений от наступившего 2024 года ждать не приходится — хотя бы уже потому, что он выдался високосным. Вполне ожидаемо, что и в вопросах выбора украшений дизайнеры и ювелирные дома во всём мире будто бы сошли с ума, предлагая модницам совершенно необычные подходы в ношении ювелирки. Горячей «семёркой» трендов в украшениях с сайтом «Страсти» поделилась совладелец ювелирной компании Flawless Наталья Находкина.
Тренд № 1: многослойность
Смело сочетайте несочетаемое: массивный браслет вполне может соседствовать с тонкой цепочкой, украшенной минималистичным камнем и бриллиантами. Рядом вполне может красоваться шамбала из полудрагоценных бусин и жёсткий браслет с гравировкой вашего имени.
«Недорогой „подростковый“ чокер можно дополнить, к примеру, длинной цепочкой, доходящей до пупка, пустив посередине всё те же бусы из драгоценных камней. Словом, миксуйте, что хотите — всё это в наступившем году будет смотреться интересно, свежо и гармонично».
Наталья Находкина
Совладелец ювелирной компании Flawless
Тренд №2: украшения как одежда
Наденьте поверх строгой белой рубашки ожерелье из камней, имитирующее бюстгальтер, или дополните вечернее платье блестящей «портупеей» – и вы гарантированно будете самой модной в 2024 году.
Не менее шикарно смотрятся необычные аксессуары для волос – например, цепочки с камнями, вплетённые в косы или тугой конский хвост.
И, конечно, в почёте украшения-«ремни» или «галстуки», выполненные из драгоценных или полудрагоценных камней или металла: словом, всё то, что повторяет силуэт или дублирует какую-то часть одежды, смотрится в этом году просто бомбически.
Тренд №3: чокеры
Многие считают, что это нечто куцее, скромное и неинтересное, а ведь со вкусом подобранные чокеры олицетворяют настоящий шик. На пике моды – украшения в старинном викторианском стиле, усыпанные драгоценными камнями первой категории, такими как изумруд и сапфир. Это может быть и высокотехнологичный чокер, снабжённый дополнительными элементами.
Но главное – даже самый строгий и самый королевский, отныне он совершенно комфортно соседствует и безупречно смотрится, к примеру, с той же офисной рубашкой, массивным шарфом и строгим пальто.
Тренд №4: каффы
Многослойный кафф необычной формы, со сложным орнаментом или восточным узором, растянутый на всё ухо как сетка-рабица или закрывающий его сверху как скафандр – всё это стопроцентно привлечёт к вам внимание как на деловой встрече, так и на дружеской вечеринке.
Тренд №5: моносерьга
Самый шик – максимально длинная модель, которая вполне может заканчиваться в области бёдер или пояса. Это не только сногсшибательно выглядит, но и всецело приветствуется даже в офисном стиле: что может быть привлекательнее, чем классический деловой пиджак и роскошная моносерьга, призывно бликующая на «строгой» ткани.
Тренд №6: кольца с крупными камнями
Если вы всё ещё думаете, что масштабные камни неудобны и, к тому же, странно смотрятся – не надо так. Главное, чтобы украшение было технологически правильно составлено и подобрано с помощью специалиста. Выбирайте драгоценные или полудрагоценные камни и интересную огранку, носите кольцо на несвойственном для крупных камней пальце – и восторженные взгляды окружающих не заставят себя ждать.
Тренд №7: украшения-трансформеры
Возможность сделать из одного украшения несколько делает его незаменимым в век скоростей и высоких технологий. Выбор огромен: многофункциональные серьги, тиары-чокеры, часы-браслеты, броши-кулоны и так далее. Ну а для профессионального ювелира создание красивого, сложного и многофункционального трансформера – особый челлендж.
«Как мы видим, простор для ювелирных фантазий в 2024 году довольно широк. Главное – чтобы выбранное украшение вас вдохновляло и концептуально накладывалось на образ, характер и настроение. Ну, а в остальном – модно всё, что нам нравится и не выходит за рамки допустимого».
Наталья Находкина
Совладелец ювелирной компании Flawless