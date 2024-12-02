«Сочетайте несочетаемое»: семь главных трендов украшений сезона весна-лето 2024

Тренд №2: украшения как одежда

Наденьте поверх строгой белой рубашки ожерелье из камней, имитирующее бюстгальтер, или дополните вечернее платье блестящей «портупеей» – и вы гарантированно будете самой модной в 2024 году.

Не менее шикарно смотрятся необычные аксессуары для волос – например, цепочки с камнями, вплетённые в косы или тугой конский хвост.

И, конечно, в почёте украшения-«ремни» или «галстуки», выполненные из драгоценных или полудрагоценных камней или металла: словом, всё то, что повторяет силуэт или дублирует какую-то часть одежды, смотрится в этом году просто бомбически.

Тренд №3: чокеры

Многие считают, что это нечто куцее, скромное и неинтересное, а ведь со вкусом подобранные чокеры олицетворяют настоящий шик. На пике моды – украшения в старинном викторианском стиле, усыпанные драгоценными камнями первой категории, такими как изумруд и сапфир. Это может быть и высокотехнологичный чокер, снабжённый дополнительными элементами.