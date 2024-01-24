Снимите это немедленно: какие украшения для пирсинга могут навредить здоровью
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Выбирая украшения для проколов, важно обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены. К сожалению, даже самая красивая пара сережек может нанести вред здоровью, если сделана из некачественного материала. Мастер и основатель салона «Пирсинг Ателье» Михаил Бут в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как правильно подобрать украшение в прокол.
По его словам, самостоятельно подбирать украшение для свежих или заживших проколов не стоит. Это нужно делать с мастером, который поможет подобрать изделие с учетом определенных параметров (длина, толщина, размер топа).
Толщину основания украшения нужно подбирать с учетом типа прокола. Например, в пупок устанавливается больший диаметр, чем в проколы мочек ушей. Это делается для того, чтобы избежать травмирования.
В новые проколы пирсеры устанавливают более длинные лабреты, чтобы оставался запас на отек. Для заживших проколов подбирают лабреты, которые плотно прилегают к коже.
Топ украшения также подбирается под каждый прокол. Здесь нужно учитывать форму, тип крепления камней, наличие острых углов, уровень возвышения топа над кожей. Декоративная часть не должна впиваться в кожу или цепляться за одежду, чтобы избежать травмы.
«Подбирая украшения для проколов, находящихся на стадии формирования, заживления или восстанавливающихся после травмы, важно выбирать украшения из биоинертных материалов, не имеющих в своем составе вредных веществ, которые могут вызвать аллергические реакции. «Медицинское золото» или хирургическая сталь к ним не относятся. В составе этого материала есть аллергены, и самый главный из них - никель. Лучшим вариантом будут украшения из титана, ниобия, кобальт-хрома, золота с хорошей лигатурой, платины».
Михаил Бут
Основатель салона «Пирсинг Ателье»
Титан — легкий, прочный, гипоаллергенный материал, из которого изготавливают штанги, лабреты, бананы, колечки для пирсинга. На поверхность украшений из титана есть микрослой, который защищает организм от проникновения мельчайших молекул металла в организм человека. Поэтому этот материал используют для изготовления внутренних протезов. Подобные украшения являются основными в индустрии. Устанавливая в прокол, например, золотой топ, мастер все равно будет использовать титановый лабрет.
Ниобий — это гипоаллергенный материал, который отличается мягкостью и пластичностью. Из него получаются очень красивые витиеватые украшения. Его часто используют в чистом виде или с добавлением титановых сплавов, но чаще всего его используют в чистом виде (99.9%+). Украшения из ниобия отлично подходят для проколов дейт, конч, крыльев носа.
Ниобий можно анодировать и оксидировать, то есть менять изначальный цвет украшения. Интересный факт: этот материал используется в космической промышленности.
Кобальт-хром — этот материал в пирсинге начали использовать достаточно недавно. Он мягче и светлее титана, из него получаются элегантные и сложные украшения.
Золото — само по себе золото - очень мягкий металл, поэтому в него добавляют лигатуру – определенный сплав из нескольких тугоплавких металлов, которые придают золоту прочную текстуру и жесткость.
Для изготовления профессиональных украшений используют золото лигатуру без никеля, поскольку он является аллергенном. Для придания прочности материалу могут добавлять цинк, кобальт, медь, серебро. Однако их содержание не должно превышать безопасную норму. Можно смело выбирать украшения, на которых есть маркеров 585 или 14k. Это значит, что на 1000 грамм золота приходится 565 грамм чистого благородного металла, 750 или 18k.
Платина — очень прочный инертный материал. У него один недостаток – высокая стоимость.
Профессиональные украшения для пирсинга можно приобрести только в пирсинг-салоне. Все, что продается в ювелирных магазинах – не соответствует стандартам.
Чтобы подобрать украшения для заживших проколов нужно обратиться за помощью в пирсинг-салон. Там помогут подобрать анатомически подходящее изделие. Специалист подберет безопасные размеры основания украшения (той части, которая непосредственно находится в теле). При неверном выборе данного параметра украшение может быть либо слишком коротким, что может привести к затруднению дренажа выделений, более сильной отечности и, как следствие, врастанию серьги в кожу. И напротив, излишне длинное основание будет более травматичным, что так же усложнит заживление прокола.
Украшение не должно доставлять дискомфорт, цепляться за все подряд, быть слишком тяжелым.
«Нельзя экономить на украшениях для проколов. Дешевые штанги, лабреты, колечки могут вызвать аллергические реакции, излишнюю травматизацию и вызвать кучу других проблем. К примеру, любимые всеми серебряные украшения подходят далеко не всем для постоянной носки из-за активности металла».
Михаил Бут
Основатель салона «Пирсинг Ателье»