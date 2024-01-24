Снимите это немедленно: какие украшения для пирсинга могут навредить здоровью

Выбирая украшения для проколов, важно обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены. К сожалению, даже самая красивая пара сережек может нанести вред здоровью, если сделана из некачественного материала. Мастер и основатель салона «Пирсинг Ателье» Михаил Бут в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как правильно подобрать украшение в прокол.

По его словам, самостоятельно подбирать украшение для свежих или заживших проколов не стоит. Это нужно делать с мастером, который поможет подобрать изделие с учетом определенных параметров (длина, толщина, размер топа).

Толщину основания украшения нужно подбирать с учетом типа прокола. Например, в пупок устанавливается больший диаметр, чем в проколы мочек ушей. Это делается для того, чтобы избежать травмирования.

В новые проколы пирсеры устанавливают более длинные лабреты, чтобы оставался запас на отек. Для заживших проколов подбирают лабреты, которые плотно прилегают к коже.

Топ украшения также подбирается под каждый прокол. Здесь нужно учитывать форму, тип крепления камней, наличие острых углов, уровень возвышения топа над кожей. Декоративная часть не должна впиваться в кожу или цепляться за одежду, чтобы избежать травмы.