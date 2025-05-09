«Служит сигналом скрытых проблем»: на какие заболевания может указывать покраснение лица
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Покраснение лица — самая распространенная жалоба на приеме у дерматолога. Многие воспринимают его как косметический дефект, но на самом деле оно может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог Александра Филева рассказала порталу «Страсти», какие заболевания и состояния могут вызывать этот симптом.
Лицо краснеет из-за расширения кровеносных сосудов. Это естественная реакция на жару, холод, острую пищу, алкоголь или физические нагрузки. У некоторых людей кожа особенно чувствительная: она реагирует покраснением даже на незначительные раздражители.
Стресс также провоцирует покраснение кожи лица из-за выброса адреналина. Это не опасно, но, если краснота сохраняется долго или сопровождается жжением, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причины.
Александра Филева
Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог
Одна из самых частых причин стойкой красноты — розацеа. Это хроническое заболевание, при котором мелкие поверхностные сосуды кожи лица расширяются, появляются покраснения и воспаления. Чаще всего страдают нос, щеки и лоб. Без лечения розацеа прогрессирует, особенно у людей со светлой кожей.
Аллергические реакции тоже приводят к покраснению. Контактный дерматит возникает из-за косметики с агрессивными составами, лекарств или бытовой химии. Кожа краснеет, отекает, зудит, а в некоторых случаях покрывается сыпью.
Краснота лица может быть симптомом не только кожных заболеваний, но и системных нарушений: гипертонии, проблем с печенью или гормонального дисбаланса. При стойком повышении артериального давления расширяются сосуды и лицо становится красным. Проблемы с печенью — цирроз или гепатит — могут проявляться неравномерным покраснением кожи лица, сосудистыми звездочками и желтизной. Гормональные изменения при менопаузе или гипертиреозе также могут приводить к периодическим или стойким покраснениям.
Отдельно стоит обращать внимание на красный нос. Если дело не в насморке и морозе, причиной может быть ринофима — утолщение кожи из-за запущенной розацеа: нос становится бугристым и постоянно красным. Еще одна редкая, но серьезная причина — системная красная волчанка, при которой на носу и щеках может появиться красное пятно в форме бабочки.
Александра Филева
Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог
При кожных болезнях помогают лазерные процедуры и специальные кремы, которые назначает врач. Аллергические реакции требуют приема антигистаминных препаратов. Если покраснение связано с внутренними заболеваниями, потребуется консультация терапевта, эндокринолога или гастроэнтеролога.
Чтобы лицо не краснело, следует избегать провоцирующих факторов: алкоголя, острой пищи, резких перепадов температур. Уход за кожей должен быть мягким, без агрессивных скрабов и спиртосодержащих средств. Иногда покраснение служит сигналом скрытых проблем, поэтому его не стоит игнорировать.
Александра Филева
Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-дерматолог