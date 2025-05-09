«Служит сигналом скрытых проблем»: на какие заболевания может указывать покраснение лица

Одна из самых частых причин стойкой красноты — розацеа. Это хроническое заболевание, при котором мелкие поверхностные сосуды кожи лица расширяются, появляются покраснения и воспаления. Чаще всего страдают нос, щеки и лоб. Без лечения розацеа прогрессирует, особенно у людей со светлой кожей.

Аллергические реакции тоже приводят к покраснению. Контактный дерматит возникает из-за косметики с агрессивными составами, лекарств или бытовой химии. Кожа краснеет, отекает, зудит, а в некоторых случаях покрывается сыпью.

Краснота лица может быть симптомом не только кожных заболеваний, но и системных нарушений: гипертонии, проблем с печенью или гормонального дисбаланса. При стойком повышении артериального давления расширяются сосуды и лицо становится красным. Проблемы с печенью — цирроз или гепатит — могут проявляться неравномерным покраснением кожи лица, сосудистыми звездочками и желтизной. Гормональные изменения при менопаузе или гипертиреозе также могут приводить к периодическим или стойким покраснениям.